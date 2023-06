A közösségi médiának köszönhetően futótűzként terjedt el az interneten, hogy barnamedvéről készült fotó Szatmárban szombat reggel. Számos komment is született ezzel kapcsolatban. Egyesek humoros hangulatot ütöttek meg bejegyzésükkel, mások viszont aggodalmuknak adtak hangot, hiszen a szatmári táj nem a medve megszokott élettere.

Az aggódók közé tartozik id. Plavecz János nyugalmazott megyei fővadász is, aki érdeklődésünkre a következőket mondta:

- Ha ezek a medvék sokáig itt tartózkodnak az emberek közelében, előbb-utóbb tragédia lesz belőle. A tűzzel játszanak a természetvédők. Nem azt mondom, hogy terítékre kell hozni a medvét, hanem úgy gondolom, ezeket az állatokat el kell kábítani és visszaszállítani Szlovákiába, Ukrajnába vagy éppen Romániába, hiszen az ottani hegyvidékekről érkeztek, azok a hegyvidékek jelentik számára az életteret. Az még egy szerencsésebb eset, ha egy fiatal egyed kóborol és keresi a helyét, de ha boccsal érkezik egy anyamedve, könnyen félreértheti a helyzetet, ha emberekkel találkozik, s akkor rettenetes pusztítást tud végezni. Rettegnék állandóan, ha az én kezembe lenne a döntés, hiszen Nógrádba, Hevesbe, Zemplénbe vagy éppen Szatmárba sok gyermek jár kirándulni. A Szatmárban lefényképezett medve jöhetett Ukrajnából de akár Romániából is. Nem könnyű megmondani, hiszen a közelmúltban a hármashatár közelében készült vadkamerás felvétel egy medvéről, ráadásul nagy utat képesek megtenni kóborlás közben.

- Nem találkoztam sohasem medvével, csak a nyomával: húsz-huszonkét éve az egyik beregi vadőröm megmutatta, mit csinált az almásban a medve. A karmával a fa kérgét megkaparta, hogy a helyet megjelölje, s ott a helyszínen találtunk medveszőrt is. Azóta egyre gyakrabban tűnik fel a medve Magyarország északi hegyvidékein és Szabolcs-Szatmár-Beregben is.

- Nem szabad elhallgatni azt a tényt, hogy megjelentek vármegyénkben is a medvék. Fel kell hívni a veszélyhelyzetre az emberek figyelmét, tudják meg, hogy nem szabad elszaladni, hátrálva, lassan kell elmenni. Ha egy csoport találkozik egy medvével, célszerű vezényszóra egyszerre kiabálni és a kezeket magasba emelni, ezzel azt mutatod meg, hogy te is nagy vagy, vagy nagyobb vagy, a hangzavar pedig megijeszti, de semmiképp sem szabad elfutni előle. Befejezésül csak nyomatékosítani szeretném: a természetvédőknek el kellene altatniuk a medvét, ma már olyan puskák vannak, hogy ez messziről is megvalósítható, s a befogása után el kell szállítani az eredeti élőhelyére, mert előbb vagy utóbb még tragédiát is okozhat – tette hozzá id. Plavecz János.

MML