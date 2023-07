Harmadik alkalommal rendeznek aratási napot Újfehértón, az eseménynek a Fedeles Lovarda mögötti terület ad otthont július 22-én, szombaton. A programok 10 órakor az ünnepélyes megnyitóval kezdődnek, majd az Oltalom-iskola néptáncosai mutatkoznak be. Még dél előtt beüzemelik a cséplőgépet, majd a Dancing Boots Country Linedance Club fellépése után, 13 órától részletesen be is mutatják azt. Azok kedvéért, akik délután négy körül érkeznek, ismét felpörgetik a cséplőgépet, majd a Guba Néptáncegyüttes műsora és Dankó Szilvia, valamint lánya, Vida Jenny koncertje alapozza meg a 19 órakor kezdődő aratóbált.

A bulin Sallai Csaba zenél. A rendezvényen egész nap lovasszekerezés, kirakodóvásár, kézműveskedés és fotósarok várja a látogatókat.