Mint elmondta, a helyiek sem ültek karba tett kézzel, megállás nélkül dolgoztak az elmúlt hétvégén. – Ott volt szükség leginkább a szakszerű segítségre, ahol idősek vagy mozgásukban akadályozottak laktak, hiszen ők nem tudtak felmenni a tetőre, a családok többsége összefogott, egymásnak is sokat segítettek az emberek, jegyezte meg dr. Papp István, aki kollégájával, Vincellér Tiborral érkezett a helyszínre.

– Nagyon jól szervezett munkába cseppentünk bele, az önkormányzat hivatali épületében volt a katasztrófavédelem bázisa, ahonnan a vármegyei, valamint a szomszédos vármegyékből érkező katasztrófavédelmi egységeket irányították. A csapatok házról házra jártak és számolták fel a károkat. Néhány hét még biztosan el fog telni, amíg a bádogosok nekiláthatnak a munkának és teljesen megjavítják a sérült tetőszerkezeteket. Nagyon érdekesen hullott a jégeső, ferdén csapódott be a házak tetejére, s azt tapasztaltuk, hogy sok helyen a háztetőknek csak az egyik oldala sérült meg látványosan, ám az ablakokon a redőnyöket is mind letépte a széllel érkező burgonya nagyságú jég. A helyi tüzéptelep biztosította a fóliát, a rögzítéshez szükséges tetőlécet, ezeket folyamatosan szállította a katasztrófavédelem a mentéshez. Volt olyan család, ahol önerőből meg tudták oldani az ideiglenes helyreállítást, azonban úgy láttuk, a károsultak többségénél elkélt a segítség – osztotta meg tapasztalatait a speciális mentő. Hozzátette, sajnos egyre szélsőségesebbé vált az időjárás, nálunk is egyre gyakoribbak a viharok és a jégeső okozta káresemények, bárhogy is van, ezekre nem lehet felkészülni. Nagyecseden nagyon hálásak voltak az emberek, ebéddel, kávéval, üdítővel kínálták őket, alig győzték megköszönni a segítséget, az odafigyelést.