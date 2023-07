Nem tágít a hőség; bár a következő napokban érkezik némi enyhülés, a jövő héten ismét tartósan 30 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála. A nagy melegben számos óvintézkedésre szükség van, hogy egészségünket megőrizzük, és ennek az étkezés is szerves részét képezi. Nem mindegy ugyanis, mit és mikor, milyen mennyiségben fogyasztunk. A kánikulai étkezés útvesztőjében dr. Kecseti Szilvia dietetikus segít eligazodni, hogy a forróság megterheléseit ne tetézzük saját szokásainkkal.

Megnövekedett folyadékigény

– Nagyon sokat tehetünk az egészségünkért a megfelelő táplálkozással, és bár az étrendünkre midig ügyelni kellene, a kánikulában hatványozottan fontos a tudatosság. A nappali hőmérséklet tartósan 30 Celsius-fok fölött van mostanában, ráadásul éjszaka sem mindig hűl le a levegő 20 Celsius-fok alá. Mindez jelentősen megterheli a szervezetünket, hiszen az állandó testhőmérsékletet most nehezebb beállítani. Többet verejtékeznek az emberek, hogy a testük ne hevüljön túl, és ezzel több folyadékot veszít a testünk. A nap két literes folyadékigény ilyenkor akár a duplájára is emelkedhet – hívta fel a figyelmet a dietetikus, majd kiemelte: ezt a plusz folyadékmennyiséget mindenképpen vízzel pótoljuk, kerüljük a cukrozott üdítők fogyasztását!

Kerüljük a cukrot!

– Az alkoholos italokat is érdemes kerülni a cukros üdítők mellett, mivel rengeteg plusz kalóriát viszünk be velük, ráadásul a finomított cukrot eleve nehéz feldolgozni a szervezetnek, és nem hiányzik, hogy a forróság mellett még ezzel is terheljük a testünket. A forró nyári napokon kerüljük a nehéz, zsíros és fűszeres ételek fogyasztását, melyeket rendkívül nehéz megemészteni. Helyettük fogyasszunk rostban gazdag fogásokat, amik sokat segítenek az emésztésben. A zsíros húsok helyett inkább a sovány szárnyasokból, halakból készült ételeket helyezzük előtérbe. A köretekre is érdemes odafigyelni, a testünk hálás lesz érte, ha a könnyed húsos fogások mellé zöldségek, saláták kerülnek a tányérra, amik szintén rostban gazdagok – tanácsolta dr. Kecseti Szilvia, aki arra is kitért: a friss zöldségek fogyasztásával a folyadékbevitelbe is besegíthetünk.

– A zöldségek, saláták és friss gyümölcsök egy részének magas a folyadéktartalma. Az uborka, a cukkini és a jégsaláta kiváló választás, ráadásul most van a szezonjuk, így nemcsak a testünk, hanem a pénztárcánk is hálás lesz, ha ezeket vásároljuk. A könnyed, hideg levesek is segíthetnek lehűteni a szervezetünket. A már említett könnyebb emésztés mellett az is mellettük szól, hogy a fogyasztásukkal nem terheljük plusz hővel a testünket. A gyümölcsök közül a sárga- és görögdinnye is hatékony segítő a kánikulába, ezenfelül ezek is idénygyümölcsök, és könnyedén beszerezhetők. A folyadéktartalmuk 90 százalék közeli, így az elfogyasztásukkal könnyebb hidratáltan tartani a testünket – tette hozzá a szakember.

Hiába azonban a megnövekedett folyadékszükséglet, sokan képtelenek a korábban megszokottnál többet inni, és az sem ritka jelenség, hogy valaki nem érez szomjúságérzetet, miközben a testének sokkal több vízre lenne szüksége.

Csak óvatosan a hideggel

Dr. Kecseti Szilvia szerint ezért is fontos a korábban felsorolt, folyadékban gazdag ételek fogyasztása.

– A gyerekek hajlamosak elfeledkezni az ivásról, nincs olyan intenzív szomjúságérzetük, és az idősek is gyakran megfeledkeznek a megfelelő folyadékpótlásról. Érdemes figyelmeztetni őket erre. Az is segítség, ha reggel kikészítjük az aznapi folyadékot egy kancsóban vagy üvegben, és ha ez folyamatosan szem előtt, tudjuk, hogy éppen hol tartunk. Egyszerre nem kell sokat inni, előnyösebb, ha apránként, egy-egy pohárral visszük be a szervezetünkbe a megfelelő vízmennyiséget. Van azonban egy gyakori hiba, amit a kánikulában rengetegen elkövetnek. Szeretünk hideg vizet inni, de azt nem javaslom, hogy közvetlenül a hűtőből, ráadásul nagy mennyiségben fogyasszunk folyadékot. Ha megszomjazunk, vegyük ki az italt a hűtőből egy pár percre, és csak aztán igyuk meg. A forró nyári napokon a testünk felhevül, és sokat árthatunk azzal, ha hirtelen nagyon hideget iszunk. A nagy hőkülönbség miatt a torok nyálkahártyájának immunvédekezését csökkenthetjük ezzel, kvázi zöld utat adva a kórokozóknak. Ha nem vigyázunk, könnyedén vírusos torok- vagy mandulagyulladás lehet a hűsítő iszogatás vége – hangsúlyozta dr. Kecseti Szilvia.