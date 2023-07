Aki a mindennapokban él, s jön, megy, tapasztalja, hogy a boltban, az úton, de bárhol, ahol több ember találkozik, egyre türelmetlenebben vagyunk. A legkisebb zavart keltő dologra veszekedve reagálunk. Valahogy az az érzése az embernek, mindenki különbnek érzi magát a másiknál. Pedig nem ez a helyes út, a türelemmel, a megbocsátással sokkal hamarabb és több eredményt lehet elérni. Ezt tanítja az egyház is. Különben is, a harag rossz tanácsadó, s a legtöbbször az idegeskedéssel magunknak is ártunk! Sz. Ilona