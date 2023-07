A nyári szünet kellős közepén tartunk, a gyerekek bicikliznek, gördeszkáznak, rollerekkel járnak, a strandok is megtelnek gyerekricsajjal. Ahányféle tevékenység, annyiféle veszély leselkedik rájuk. Az idei vakáció kezdetén sajnos már történt tragédia vármegyénkben, a Tiszába fulladt egy 11 éves lány. Akkor szóltunk arról, hogy kizárólag a kijelölt strandokon szabad fürdeni, s mindig legyen mentőmellény a gyerekeken, ha tóban, folyóban szeretnének megmártózni.

Egy másik tanulságos baleset a minap történt: futóbiciklivel rohant az autók közé egy 3 éves gyerek Nyíregyházán, a kicsit súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Arra gondoltunk, összeszedjük, mire figyeljenek a szülők és a gyerekek, hogyan előzzék meg a súlyos, sok esetben maradandó károsodást okozó nyári baleseteket.

Most is segítségünkre volt dr. Papp István nyugdíjas gyermekorvos, aki alátámasztotta, hogy nyáron megszaporodnak a balesetek. A gyerekek a természetükből adódóan kalandkeresők, nem mérik fel a veszélyeket, és sokszor olyan sport­eszközöket is kipróbálnak, amikhez azelőtt semmi közük nem volt.

Védőeszközök fejre, térdre



Menő gördeszkával gurulva cikázni, rollerrel suhanni, de tegye a szívére a szülő kezét: sisakot, térd- és könyökvédőket is vásárol a gördeszkához?

– A törések és a kificamodások, a rándulások, a húzódások-zúzódások a leggyakoribb panaszok, nem kell nagyot esni hozzájuk. A legkockázatosabb a fejsérülés, az agyrázkódás, ezért szoktam hangsúlyozni, hogy a sisak nem kiegészítő eszköz, hanem kötelező viselni biciklizés, görkorcsolyázás, gördeszkázás közben. A balesetek többsége megelőzhető lenne, ha a gyerekek biztonságos sebességgel használnák a guruló eszközöket, és ismernék a KRESZ alapvető szabályait – mondta el a főorvos. Hozzátette, a 2-3 évesek koordinációs és egyensúlyérzékét kiválóan fejlesztik a futóbiciklik, de nincs rajtuk fék, amivel egyből megállhatnak, ezért inkább a közlekedéstől elzárt részeken, körbekerített játszótereken, mini KRESZ-pályákon biztonságos a használatuk.

– A kicsik lételeme a játék: a hinták, csúszdák, mászófalak. Imádnak játszótérre járni, szerencsére ha szétnézünk Nyíregyházán, a játszótereket szépen karbantartják, eséscsillapító gumilapokkal rakják körbe, így már önmagában a burkolatok is egyfajta védelmet nyújtanak, de a kisgyermekek esetében elengedhetetlen a szoros szülői felügyelet, csak így lehet elejét venni a játszótéri baleseteknek. Az egyre modernebb és gyorsabb gurulóalkalmatosságok megjelenésével ugrásszerűen megnőtt a balesetek száma is. Ezeket a lendületes sportokat (görkorcsolyázás, gördeszkázás) oktatják is.

Ha szülő nem jártas benne, mutassa meg valaki a mozgásformát, később már úgyis egymástól lesik el a gyerkőcök a különböző figurákat. Minden sporteszköznek van egy javasolt korhatára, amitől ajánlják, s persze befolyásoló tényező az egyén habitusa, ügyessége is. Egyébként időbe telik ezeket is megtanulni, a biciklizés sem megy egyből, s míg elsajátítja a gyerek, addig bizony bukdácsolhat, eshet is velük, ezért kellenek a védőeszközök – jegyezte meg a doktor.

Dr. Papp István beszélt arról is, vannak olyan kirándulások, gyalog- vagy biciklitúrák, melyek bizonyos edzettségi szintet igényelnek, ha ilyen táborba indul a fiatal, készüljön fel rá. Tekerjék le a táv egy részét rendszeresen, növelve az állóképességet. – Az életkor és a kondíció mellett számít a terep is, a legideálisabb, ha árnyékos útvonalat választunk. Esőkabát, izolációs fólia a hirtelen viharoktól véd útközben. Mondanom sem kell, a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás elengedhetetlen a túrák során, amelyek közben a szervezetből a só is hamar kiürül. A különböző mozgásformák (gyaloglás, hegymászás, kerékpározás) más és más izmokat vesznek igénybe. Nincs általános szabály, hová kell edzeni, azonban fontos, hogy fokozatosan terheljük az izmokat, a túrák között tartsunk pihenőket. S ismét fontos megjegyezni, hogy a gyerekek életkorához mérten válasszuk meg a távot, elkerülve a megerőltetést, izomhúzódást és egyéb sérülések veszélyét – emelte ki dr. Papp István.

Nem a mozgásformákhoz kapcsolódó baleset, de a mérgezések ugyancsak jellemzőek nyáron, főként a kisgyerekek körében. – Különösen a háztartási szerek veszélyesek, fertőtlenítőszerek, kapszulás mosószerek ne maradjanak a gyerek közelében. A növényvédő szereknek és rovarirtóknak szintén „lakat alatt” a helyük. A nagyszülők a gyógyszereiket zárják el, vettek már be édességnek látszó tablettákat gyerekek, kis híján tragédia lett belőle.

A víz a legjobb szomjoltó a hőségben

Minél fiatalabb a gyermek, annál inkább figyelni kell a megfelelő mennyiségű vízfogyasztására, a csecsemők testének 80-85 százaléka víz, így náluk a verejtékezéssel elveszített folyadékot folyamatosan pótolni kell. – A vizelet ürítéséből tudhatjuk meg, ivott-e eleget a gyerek, ha 2-3 óránként mosdóba jár, vizelete nem sűrű és sötét, akkor rendben van a folyadékháztartás, ellenkező esetben a szervezet tartalékolja a folyadékot. A víz a legjobb szomj­oltó, cukros üdítők helyett a 100 százalékos gyümölcslevet ihatják nyugodtan, s megengedett egy kevés ropogtatnivaló is a sópótlás miatt.