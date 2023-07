Fontos mérföldkövéhez érkezett a Hulladékmentes Tisza projekt, hiszen a közelmúltban elkészült a folyóvíztisztító berendezéssel ellátott Ivóvíz Cserebere Pont.

A több éves tervezési és kivitelezési munka során a készítők arra törekedtek, hogy minél több már használt tárgynak hosszabbítsák meg az élettartamát. Maga a konténer is egy kiszuperált tengeri szállításra használt elem. Az ivóvízpont azért is különleges, mert szinte teljes egészében a lelkes PET-kalózok alakították ki.

A nagyszabású projektről, a csere-bere pont működéséről Molnár Attila Dávid, a PET Kupa társalapítója mesélt a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcast-sorozatában, és többek között azt is elárulta, hogyan segíthet ez a magyar szabadalom alapján készült berendezés a kárpátaljai rászorulóknak.

Nem csak tüneti kezelés

– A Hulladékmentes Tisza projekt már több éve fut, mi pedig három éve veszünk benne részt nagyon intenzíven. A Tisza megtisztításán és a szennyezés megelőzésén fáradozunk, de sokszor azt halljuk, hogy a munkánk, a folyótisztítás csupán egy tüneti kezelés. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a folyók esetében ez egyáltalán nem így van: ha mi beavatkozunk Kiskörénél, estileg Tokajnál, azt a Szolnokiak és a Szegediek is könnyebbségként élik meg – hívta fel a figyelmet a társalapító.



A PET Kupa minden egyes akciójával alkalmanként több tonna hulladéktól szabadítja meg az érintett folyó- vagy tószakaszokat.

Magyar szabadalom

– Az Ivóvíz Cserebere Pont egy nagyon fontos eleme a Hulladékmentes Tisza projektnek, hiszen többféleképpen is felhasználható. Az egyik kiemelkedő szempont, hogy amikor a PET Kupa önkéntesei kivonulnak egy folyószakaszra, ügyelniük kell, hogy ők nem termeljenek szemetet. Éppen ezért olyan folyótisztító hajókat és kenukat is készítünk, amik nagyrészt folyami hulladékból készülnek. Ez volt az irányadó akkor is, amikor ezt a létesítményt terveztük és kialakítottuk, nem az volt a cél, hogy egy áruházban vegyük meg a „hozzávalókat”. A fő alkotóelemek tőlünk megszokott módon újrahasznosított tárgyak. A folyami konténer belseje kellemes hangulatot áraszt, ahogy azt egy közösségi tértől elvárja az ember, miközben biztosítja az alapvető szükségleteket, lehet benne mosakodni, inni, vagy éppen egy jó kávét, teát főzni. A legfontosabb rész, a létesítmény lelke egy magyar szabadalom alapján működő berendezés, ami ivóvizet állít elő. Egy profi szűrőrendszer, ami táveléréssel és -felügyelettel működik. Egy pocsolya vizéből is képes biztonságosan fogyasztható vizet készíteni, ám egy folyó vagy bármilyen élővíz felhasználásával könnyűszerrel juthatnak tiszta ivóvízhez a használói – mutatta be a berendezés működését Molnár Attila Dávid, akitől azt is megtudtuk, hogyan segíthet mindez a kárpátaljai rászorulókon.

Műanyagmentes a folyó

– A legfontosabb célunk, ha úgy tetszik, küldetésünk, hogy a lehető legrövidebb időn belül műanyagmentessé tegyük a Tiszát. Amikor azt vizsgáltuk, honnan kerül sok műanyaghulladék a Tiszába, akkor Kárpátalja és Románia elmaradott térségei „végeztek az élen”. Persze nem elég csupán a következményt ismerni, az okokra is kíváncsiak voltunk. Kiderült, hogy az ott élők nagy része nem fér hozzá olyan ivóvízhez, amit biztonságosan elfogyaszthatnak. A gyerekekre nézve is rendkívül veszélyes mindez, ezért a kárpátaljai szülők inkább megveszik a palackozott vizet, mintsem hogy hasmenéstől szenvedjen a gyermekük. Emiatt rengeteg PET-palack keletkezik a térségben – tudatta Molnár Attila Dávid.

A problémára úgy reagálnak a PET Kupa önkéntesei, hogy az új berendezéssel biztonságos ivóvizet biztosítanak az érintetteknek – teljesen ingyen –, közben pedig megvizsgálják, hogyan változnak az emberek vásárlási szokásai, mennyivel kevesebb palackozott vizet emelnek le az áruházak polcairól.

– Ez egyfajta kísérlet, az viszont már rég működő dolog, hogy kárpátaljai hulladékgazdálkodókkal kötünk megállapodást. Ennek eredményeképpen már több mint 700 tonna hulladékot gyűjtöttünk be a lakosságtól, ami minden bizonnyal a folyóban végezte volna – emelte ki Molnár Attila Dávid.

