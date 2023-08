Csak látnia kellett volna minden kívülállónak azokat a diadalittas arcokat, amikkel felmutatták a diákok a kifogott halakat a Bujtosi-tónál a napokban megrendezett horgászversenyen. Lehetett az a zsákmány bármilyen kicsi, egy életre szóló élményt jelentett mind a kisfiúknak, mind a kislányoknak. Nem létezett számukra számítógép, okostelefon, minden idegszálukkal a kis érzékeny úszót figyelték, s nagyon várták az újabb és újabb kapásokat.

Megérte az energiát

A kívülállók mindezt nem láthatták, de a Császárszállás Horgászegyesület horgásztanodájának szervezői igen, s egyértelmű volt számukra, hogy érdemes volt időt és energiát fordítaniuk erre a kétnapos, napközis jellegű horgásztáborra. Július 27-én és 28-án a Bujtosi-tóhoz várták a fiatalokat a Mohosz és a vármegyei horgászszövetség támogatásával.

– Az időjárás csak megtréfált bennünket. Ahhoz képest, ahogyan beharangozták a csütörtököt, nagy szerencsénk volt, mert kellemes időjárásban volt részünk, azonban ahhoz képest, hogy péntekre milyen jó időt és meleget jósoltak, reggel még a pulóverek is felfértek, délutánra meg úgy felerősödött a szél, hogy igencsak megnehezítette a horgásztanodát lezáró horgászversenyen a gyermekek dolgát – mondta el érdeklődésünkre Pásztor László, a Császárszállás Horgászegyesület tagja, a tanoda vezetője.

– Úgy gondolom, jó hangulatban telt el a tizenkilenc gyermekkel a horgásztanoda két napja. A tábornak még Hajdú-Bihar vármegyéből is volt résztvevője. A család az egyik nyíregyházi rokonnál nyaralt, s eljöttek hozzánk, vagyis a vármegye határán túlra is eljutott a tanoda híre.

Játékos vetélkedők

– A két nap alatt hasznos ismereteket szereztek a fiatalok. Amikor néha lankadt a figyelem, egy-két játékos vetélkedőt iktattunk a programba, hogy kicsit feldobjuk a diákokat. A kaját nagyon élvezték, gyakorlatilag minden elfogyott, de gondolom, a gyermekeknél a rántott csirkemell és a sült krumpli mindig kedvenc étel. Jól érezték magukat, remélem, sok hasznos dolgot is tanultak. Aki hozott magával felszerelést, azt átnéztük, elmagyaráztuk, hogy miért nem jó, a hibákat kijavítottuk. Akiknek nem volt botjuk, azoknak az egyesület adott kölcsönbotot, s ha szerencséjük van, a búcsúzásnál nyereményként, ajándékként haza tudnak vinni egy spiccbotot maguknak, s akkor még a nyáron ki is tudják használni – folytatta Pásztor László.

– A tanodában részt vevő gyermekeket két korcsoportra osztottuk, az egyikben az alsó tagozatos, a másikban a felső tagozatos tanulók voltak. Most is beigazolódott az a többéves tapasztalatom, hogy a lányok jobban figyelnek, és ügyesebben is horgásznak, lelkesebbek és kitartóbbak, mint a fiúk. Külön kiemeltük, hogy mit ne csináljanak a tanoda résztvevői a spicchorgászat során, de ez úgy tűnt egyesek számára, mintha éppen azt kellett volna csinálniuk. Felkerültek a horogra például olyan csalik, amik nem spiccbotos horgászatra valók. Megbeszéltük, hogy mederfenéken horgásznak, de ők azért is megpróbálkoztak a vízközi horgászattal. Lehet, csak eredménye nincs.

A felmérések döntöttek

– Elmondtuk, hogy érdemes etetés megkezdésekor legalább az etetőanyag felét bedobni, ám a verseny végéhez közeledve még látok olyan vödröket, amikben szinte ott van az egész etetőanyag. Bízom benne, ha majd elmennek horgászni, csak eszükbe jutnak az elhangzottak. Akkor nem lesz verseny, nem lesz tétje a horgászatnak, s tudják majd hasznosítani az itt hallott ismereteket.

Vajon milyen halakat sikerült fogniuk a versenyen a gyermekeknek? – kérdeztük a tanoda vezetőjétől.

– Főleg kárászok akadtak horogra, de az egyik kisfiú fogott egy nagyon szép compót is, ami manapság ritkaságszámba megy. Az jó érzés volt, amikor összegyűltek a gyermekek megnézni a halat, a második-harmadik rossz válasz után elhangzott a compó neve is. Örülök, hogy megmaradt a gyermekekben a neve, ugyanis beszélgettünk róla a halfajismereti foglalkozáson. Sőt, egy játékos feladvány során tíz halat kellett fényképről felismerniük, s a halak között ott volt a compó is. Rendeztünk ügyességi feladatot is a horgászkészségek elkészítése mellett. Például egy horgászbotra kötött kislabdát kellett egy vödörbe juttatni, azt imitálva, mintha az úszót ejtenék be a beetetett helyre. Szerveztünk felmérést is, amit jól tettünk, mert végül kevés halat fogtak a gyermekek, s a kialakult holtversenyben a többi eredmény dönti végül el, hogy ki is a jobb horgász.

MML



Borítókép: Versenyzéssel fejeződött be a horgásztanoda | Fotó: M. Magyar László