Pár nap múlva beköszönt a szeptember, azonban a nyári hőség nem enged a szorításából. Csütörtökig másod-, péntektől hétfő éjfélig pedig már egy fokozottal magasabb, harmadfokú hőségriasztást adtak ki, ami azt jelenti, hogy napközben 32-38 fokos tikkasztó kánikulára kell számítani és sajnos az éjszakák is csak átmeneti enyhülést hoznak.

– Bárkinél előfordulhat, hogy a tartós meleg panaszokat okoz, hiszen a hőség az egészséges szervezetet is megterheli – hangsúlyozta lapunknak Ilyés György megyei vezető mentőtiszt, aki jelenleg a budapesti atlétikai világbajnokság egészségügyi csapatát erősíti, így természetes, hogy a szabadban végzett sportolásról, fizikai tevékenységekről ejtettünk először szót, ami azért is aktuális, mert a hétvége vármegyeszerte sport- és szabadtéri rendezvényekben is bővelkedik majd.

– Nem véletlen, hogy a világbajnokságon is hosszútávú futószámok rajtját tették át más időpontra, ezzel is védve a sportolókat, akik egészségesek, jó edzettségi állapotban vannak. Gondoljunk bele, mennyire megviselheti a hőség a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket, a diabéteszes embereket, az időseket és persze a gyermekeket is.

Ilyés György vármegyei vezető mentőtiszt

Fotó: Gazdag Mihály

Csak egészségesen!

Ha megoldható, ajánlott több órát légkondicionált, hűtött, napfénytől védett, beárnyékolt helyiségben tartózkodni. Fogyasszunk több folyadékot, lehetőség szerint vizet, kerüljük a zsíros ételek fogyasztását – tanácsolta elsőként a szakember. Aki mégis úgy dönt, hogy elindul egy versenyen, kilátogat egy falunapra, szabadtéri rendezvényre, feltétlenül vigyen és fogyasszon elegendő vizet. Hangsúlyozta: versenyen csak az álljon rajthoz, aki egészséges!

– A hőség miatt erőteljesebb az izzadás, ezért nemcsak folyadékot, hanem fontos ásványi anyagokat is veszít a szervezetünk, amit pótolnunk kell. Ásványvíz, natúr gyümölcslevek és -teák, friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása javasolt, kerüljük a magas koffein-, illetve cukortartalmú, valamint az alkoholos italokat. Ha bágyadtságot, kedvetlenséget érzünk, a száraz bőr, a lepedékes nyelv is arra figyelmeztet, hogy a szervezetnek több folyadékra van szüksége, ami átlagos napon 2-3 liter, most ettől is jóval több. Ilyés György felhívta a figyelmet, hogy a tűző naptól védjük a fejünket – sapkával, kalappal, kendővel –, a bőrünket napfényvédő krémmel, naptejjel, világos szellős ruházattal.

– Ritkán ejtünk róla szót, de a szemünket is óvnunk kell, mert a tartós, nagyon erős napsugárzás károsíthatja. Viseljünk megfelelő, UV-védelemmel is ellátott napszemüveget, aki pedig szemüveges egy napellenzős sapkával, vagy csíptethető napszemüveggel védheti a szemét – sorolta a vezető mentőtiszt.

Megtudtuk, az idei hőségnapokon is leggyakrabban ájulásos esetekhez, közterületen rosszul lett emberekhez riasztották a mentőket.

Figyeljünk a betegekre

– Nagyon fontos, hogy a krónikus betegek pontosan szedjék a gyógyszereiket, gyakran mérjék, ellenőrizzék a vérnyomásukat. Amennyiben 25 fok fölé emelkedik a szobahőmérséklet, célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni. Az 1-es vagy 2-es típusú diabéteszben érintettek érzékenyebbek lehetnek az extrém hőségre, ami hatással lehet a vércukorszintjükre is. Nagyon figyeljenek a megfelelő kalóriabevitelre, mindig tartsanak maguknál szőlőcukrot, rágcsálnivalót, gyakrabban mérjék a vércukorszintjüket, fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot, s ne csak akkor, ha szomjasnak érzik magukat – foglalta össze Ilyés György.

A tapasztalatok alapján kitért arra is, hogy az idősek hajlamosak keveset inni, emiatt felborulhat a folyadékháztartásuk. – Ennek megelőzése érdekében kérdezzük meg hozzátartozónkat, ismerősünket, hogy mennyi vizet ivott, s ha nem elegendőt, akkor azonnal pótolni kell. Hívjuk többször idős rokonainkat, figyeljünk rájuk – kérte a vármegyei vezető mentőtiszt.

Ha a lakásban nincs légkondicionáló, többször zuhanyozzunk, árnyékoljuk a szobát. Ha elkerülhetetlen, hogy a szabadban dolgozzunk, iktassunk be óránként legalább 10 perces pihenőt, vonuljunk árnyékos helyre és fogyasszunk hűtött vizet. A szakember kitért arra is, hogy sokan a vízparton keresnek a hőségben enyhülést, ám itt is vannak megszívlelendő tanácsok, többek között felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, ahogy ittasan se menjünk úszni.

Végzetes lehet a hőguta

Bárkinél előfordulhat, hogy a tartós meleg, a kánikula egészségi panaszokat okoz. Főleg akkor kell szokatlan kellemetlenségekre számítani, ha sok időt töltünk a tűző napon, nem vagyunk elővigyázatosak.

– A rekkenő hőség miatt felléphet hőkimerülés, amire elsőként az izomfájdalmak utalhatnak. Ennek fokozódása vezet el a hőgutához, ami a legveszélyesebb. Akkor alakul ki, amikor a test maghőmérséklete átlépi a 40,6 Celsius-fokot. Első stádiumában a szervezet még megpróbálja felvenni a harcot az emelkedő testhőmérséklettel, a bőr kipirul, tapintása azonban száraz és forró lesz. A fejfájás, bódultság, zavart viselkedés, valamint a koncentrációs képesség romlása is a hőgutára utalhat. A második stádiumban már zavarok lépnek fel a keringésben, a bőrben futó erekbe egyre kevesebb vér jut, ami miatt szederjes színűvé, sápadttá, a szemek fénytelenné válnak, a pulzusszám megnő. Szakszerű segítség hiányában a testhőmérséklet tovább emelkedik, ami a keringés összeomlásához, ájuláshoz, eszméletvesztéshez vezet, végső esetben halált okozhat – részletezte a mentőtiszt.

Közlekedési kockázatai is vannak

A hőségtől megviselt emberi szervezet közlekedésbiztonsági szempontból is kockázatokat rejt magában. Romlik a járművezetők koncentrációja, tompulnak a reflexek, megnő a reakcióidő, egyeseknél fokozódó ingerlékenységet, türelmetlenséget, másoknál tompaságot válthat ki. Ezért fontos, hogy tü­relmesen, a megszokottól nagyobb körültekintéssel és odafigyeléssel keljünk útra – hívja fel a figyelmet a ­rendőrség a hőség negatív hatásaira.

Azt tanácsolják, ha tehetjük, kerüljük el, hogy a legmelegebb órákban vezessünk, mindig kipihenten, megtervezett útvonallal induljunk el, és gyakrabban álljunk meg felfrissülni, s ne napos helyen tartsunk pihenőt. Fogyasszunk kellő mennyiségű folyadékot, legyen a kocsiban hűtött ásványvíz, üdítőital, és ne felejtsük otthon a gyógyszereinket. Kisgyermeket, háziállatot soha ne hagyjunk a parkoló gépkocsiban – még rövid időre sem.