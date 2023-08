Régi fényében ragyoghat

A huszártalálkozón részt vett hazánk honvédelmi minisztere is. Mint kiderült, Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelen volt az Országzászló téren található magyar lovas huszár szobrának felavatásakor is, és mint mondta, most is nagyon szívesen tett eleget a meghívásnak, hiszen számára személyes ügy a magyar huszárság szellemiségének továbbvitele és a hagyományőrzés.

– A magyar huszárok Európa-szerte ismertek voltak arról, hogy milyen kitartóak, bátrak, és hogy mennyire szerették a hazájukat. Sajnos a kommunizmus, majd a szocializmus időszakában az ország akkori vezetése leépítette, háttérbe szorította a huszárság kultuszát, de szerencsére ezek az idők elmúltak, és most újra régi fényében csillog az eszmeiségük, újra hálával és köszönettel gondolhatunk rájuk – emelte ki a miniszter, aki szólt az Ukrajnában dúló háborúról is.

– Sajnos nem látszik az, hogy a közeljövőben véget érnének a harcok. Magyarország egyértelmű álláspontja, hogy a háborúból ki kell maradni, s nem támogatjuk a fegyverszállítást sem. El kell érni, hogy mihamarabb tűzszünet legyen és kezdődjön el a béketárgyalás. Nem szabad hagyni, hogy szekértáborok alakuljanak ki, mi szeretnénk kelet és nyugat találkozási pontja lenni. Ehhez erőre van szükség, legyen szó gazdasági, intellektuális vagy katonai erőről. Személyes ügyemnek tekintem, hogy erősödjön a Magyar Honvédség, ehhez szükség van a védelmi erőnk fejlesztésére és azokra a katonai üzemekre, melyek Gyulán, Kiskunfélegyházán és Zalaegerszegen működnek – sorolta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hozzátette, személyes ügye a huszárság emlékének az ápolása is, hiszen mindkét nagyapja huszártiszt volt, így saját maga is megismerhette a huszárok erényeit.

Az Országzászló téren megtartott megemlékezésen részt vett dr. Böröndi Gábor, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke, Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, valamint Román István vármegyei főispán is. A köszöntő beszédek után megkoszorúzták a magyar lovas huszár szobrát, a huszártalálkozó a Sóstói Múzeumfaluban folytatódik.