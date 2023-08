Talán e sorok a legideillőbbek, a legjobban jellemzik azt az embert, akiről most szólunk. A nyíregyházi Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület vezetősége és tagsága ezúton köszönti Simkovics Gyulát, egyesületünk „legfiatalabb tagját”, aki ez év augusztusában tölti be 90. életévét! Gyula bácsiról el kell hogy mondjuk, korát meghazudtolóan az egyik legaktívabb és legkitartóbb tagja társaságunknak. Az egyesület megalakulása óta minden programunkban részt vett, és igen széles irodalmi ismeretét hasznosította érdekünkben. A későbbiekben megalakult Váci Mihály Olvasókör keretében, melynek létrehozója Simonics Borbála – képzettségét tekintve irodalomtanár –, minden hónap első csütörtöki napján egy meghatározott irodalmi mű elemzése, megbeszélése van napirenden. Ezeken az eseményeken Gyula bácsi az egyik legaktívabb elemző, és esetenként bíráló vagy dicsérő elemzést tart. Ezeken a rendezvényeinken 8-10 fő vesz részt, akik igen elismerően nyilatkoznak Gyula bácsinak a megnyilvánulásairól. Ez alkalomból is kívánunk Gyula bácsinak a 90. születésnapi évfordulója apropóján erőt, egészséget és legalább olyan fizikai és szellemi frissességet, mely jellemző az életvitelére!

A Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület

vezetősége és tagsága