Akár egy háborús filmet is lehetett volna forgatni július 20-án délután Nagyecseden. Összetört háztetők, betört szélvédőjű autók döbbenetes látványa fogadta a helybelieket a hirtelen érkezett, s nem sokáig tartó, de igen pusztító vihar után. A sérüléseket, a károkat égi lövedékek okozták jégeső formájában.

Mint lapunkban is beszámoltunk róla, azonnal megkezdődött a károk helyreállítása, a háztetőkre fóliák kerültek, hogy ideiglenes védelmet jelentsenek az újabb esőzések esetére.

Hol tartanak vajon napjainkban az újjáépítési, helyreállítási munkálatok? Sikerült-e a Belügyminisztérium vis major keretéből támogatást kérni? – kérdeztük meg Kovács Lajostól, Nagyecsed polgármesterétől.

Beadták a kérelmeket

– Az igényt benyújtottuk a támogatási kérelemre, de ez az ügy még folyamatban van, hiszen jelentős adminisztrációs munkával jár. Még az Államkincstártól is felkeresnek majd bennünket, hogy egyeztessük az adatokat. A tényleges helyreállítási költséget majd csak mindezek után állapítják meg a szakemberek, s akkor dől majd el, hogy kapunk-e támogatást és mennyit. Hogy mikor lesz mindebből kézzel fogható segítség, hogy az önkormányzat részéről felmerült költségeket mikor kapjuk meg, azt most nem tudom megmondani – kezdte tájékoztatását a város vezetője.

– A lakosság megsegítésére is nyújtottunk be egy kérelmet a Kincstárhoz. Ebben a kérelemben a szociális segélykeretünk megemelését kértük, mert a meglévő keret nem biztosított arra fedezetet, hogy tudjunk segíteni anyagilag azokon a lakosokon, akik gyakorlatilag önerőből képtelenek helyreállítani a megsérült ingatlanukat. Ennek a kérelemnek az elbírálása is még folyamatban van. Maga a helyreállítás egyébként jó ütemben halad. A lakosok jelentős számban összefogtak és az önkormányzat által megvásárolt, illetve a felajánlott anyagokból folyamatosan javítják ki a károkat. Szerintem 60-70 százalékban megtörtént az ingatlanok helyreállítása, ami tulajdonképpen a tető helyreállítását jelenti, de még mindig jelentős azon házak száma, ahol még bőven van tennivaló, mert azok a családok nem rendelkeznek biztosítással. E fennmaradó 30-40 százaléknál még továbbra is fólia védi a lakást. Kezdetben jelentős segítség volt az önkéntesek kétkezi munkája, de most már kezdünk kifogyni ezekből a nemes felajánlásokból. A felajánlott használt cserepek folyamatosan érkeznek a Városüzemeltetési Kft. telepeire, de az önkormányzat szakipari munkával nem tud segíteni, így ez okoz még egy kis fejtörést. Nyilván nagy segítség lenne, ha az önkormányzat meg tudná fizetni szakemberek munkáját, de nekünk erre nincsen forrásunk – folytatta Kovács Lajos.

Összehangolni a felajánlásokat

– Magánszemélyektől érkezett anyagi segítség, de annak az összege nem jelentős. Ezt a pénzt főleg arra fordítjuk, hogy a távolabb lévő felajánlásokat elszállíthassuk Nagyecsedre. A karitatív szervezetektől még nem kaptunk jelzést arról, hogy mennyi pénzzel tudnak megsegíteni bennünket a gyűjtésüknek köszönhetően. Mivel sok felajánlásról kaptunk jelzést, megbíztam Zoltán István önkormányzati dolgozót, hogy a felajánlásokat hangolja össze, illetve kösse össze a lakossággal, hiszen annyi cserepet azonnal nem tudtunk a településre hozni, mint amennyire szükség lett volna. Ennek elsősorban a vihar után volt nagy jelentősége, mert több család is vállalta, hogy saját erőből felrakja az ingyen felajánlott cserepeket.

Telefonon lehet jelentkezni

Zoltán István önkormányzati koordinátor egyik szeme sír, a másik nevet. Örül, mert folyamatosan érkeznek még mindig a felajánlások, ugyanakkor nagy gondban is van, mert nem tudja, a távolabb lévő adományok hogyan is jussanak el Nagyecsedre.

– Mind a mai napig kapunk felajánlásokat úgy a vármegye területéről, mint a vármegyei határokon kívülről. Magánszervezetek, intézmények, cégek, egyházak jelzik az adományaikat. A gond az, hogy felajánlják a cserepeket, de az elszállításban már nem tudnak segíteni. A másik nagy probléma az, hogy az idősek és az egyedül élők, illetve a hátrányos helyzetű családok hiába kapják meg a cserepet, nincs aki feltegye nekik. Maga a helyreállítás már nagy gondot jelent ezeknek az embereknek – tájékoztatta szerkesztőségünket Zoltán István. – Úgy látom, a cserepek mellett anyagi támogatás is jól jönne a hátrányos helyzetűeknek, hogy szakemberekkel megcsináltathassák a tetőt. Az önkormányzat ebben már nem tud segíteni, mert nincsenek meg ezekre a munkálatokra az anyagiak. Felajánlások egyébként érkeztek Pécstől Esztergomon és Budapesten keresztül az ország számos pontjáról, vármegyénken belül pedig több járásból is kaptunk felajánlást. Ezek legnagyobb részt cserepek, a minimális részük pala. Sok házon még pala volt, azok sérültek a legsúlyosabban. Néhány helyen a palát rakták fel újra, illetve itt-ott lemezzel váltották fel a palát. Ahol korábban pala volt, ott ugyanis nem lehet cserepezni, csak lemezt lehetett a pala helyére feltenni. Aki segíteni szeretne bármilyen formában, a 06-30/504-9528-as telefonszámon kereshet engem.

MML

Borítókép: Az épületen tavaly cseréltek tetőt, de az új betoncserép sem tudott ellenállni a július 20-i jégnek | Fotó: Szántó Zoltán