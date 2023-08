Gyorsan elröppent a nyár első két hónapja, s az augusztus közepéhez közeledve egyre szaporodnak az üzletekben az iskolakezdéssel kapcsolatos akciók. A polcok megteltek a különféle tanszerekkel, ruházati cikkekkel, ám a kínálat rengetegében sok szülőnek nem a mit a legnagyobb kérdés, hanem az, hogy miből. Az iskolások a tanszerek mellett jellemzően ilyenkor kapnak új íróasztalt, különféle elektronikai eszközöket, amik megkönnyítik a tanulást, így nehéz megmondani, pontosan mennyibe kerül a háztartásoknak a tanév megkezdése. A felmérések szerint az alsósok iskolakezdése a legköltségesebb, amennyiben csak a legfontosabb tételekre fókuszálunk, az esetükben 40-50 ezer forint is lehet a végösszeg, attól függően, mennyire választanak minőségi termékeket a szülők, esetleg a gyerekek.

Nincs normatív támogatás

Egy ilyen helyzetben minden segítség jól jön, ezért sok önkormányzat biztosít tanévkezdési támogatást a családoknak.

Máté Antal, Nyírbátor polgármestere lapunknak elmondta, a városban nincs normatív támogatás, egyéni kérelmek alapján segítik a rászoruló családokat a tanév elején.

– A kérelem és a szociális helyzet alapján adunk támogatást, melynek összege sok mindentől függ: a háztartásban élő gyermekek száma és az anyagi helyzet is alapvető tényező a támogatás összegének meghatározásakor. A normatív támogatási modell nem volt elég hatékony, hiszen így olyan családoknak adtunk, akik nem szorulnak rá erre. Inkább úgy döntöttünk, azokat segítjük, akiknek erre a legnagyobb szüksége van – hívta fel a figyelmet a polgármester, akitől azt is megtudtuk, a tanszercsomag is felmerült az önkormányzatnál, mint támogatási forma, de a tapasztalatok azt mutatták, a családok jobban szeretik eldönteni, mit és mennyit vesznek a gyereknek.

– Emiatt attól tartottunk, a kiadott csomagok nem megfelelően hasznosulnának, így az anyagi támogatás tűnik a legjobb megoldásnak. Felső összeghatár nincs, de 5–10, maximum 20 ezer forintot ad az önkormányzat. Az egyéni kérelem azért is hasznos, mert nem minden rászoruló szerepel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek nyilvántartásában, így ha erre alapoznánk, sokan elesnének a segítségünktől – hangsúlyozta Máté Antal.

Levesznek a terhekből

– Az önkormányzat az idén 16 millió forintot költ a beiskolázási támogatásra, és a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minél több családnak segíteni – ezt már dr. Hosszú József, Újfehértó polgármestere árulta el lapunknak. Kifejtette: a támogatás minden iskolába járó újfehértói diáknak jár.

– Akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, 8 ezer forintot kapnak az iskolakezdésre, akik pedig nem jogosultak erre, 12 ezer forint egyszeri segítséggel vághatnak neki az új tanévnek. Minden első és második osztályos gyermek tanszercsomagot is kap a támogatási összegen túl, melyben megtalálható minden apróság, amire a tanuláshoz szükség lehet. A tanszercsomag automatikusan jár az érintett tanulóknak, az egyszeri támogatási összeget azonban kérvényezni kell. A támogatásra azok jogosultak, akiknél az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a hozzávetőleg 200 ezer forintos határt – árulta el lapunknak a polgármester, akitől azt is megtudtuk, közel kétezer gyermek tanulását segítheti az önkormányzat.

– Jelentősen megdrágultak a tanszerek az elmúlt időszakban, így a családoknak minden támogatás jól jön, különösen ott, ahol egyszerre több gyermek kezdi el a tanévet. Ez egy nehéz időszak a családoknak, mi pedig a lehetőségeinkhez mérten szeretnénk csökkenteni a terheiket – hívta fel a figyelmet dr. Hosszú József.