Öt évvel ezelőtt rendezte meg utoljára a város a találkozót, amely az ottlévők véleménye szerint is egy jól sikerült, emlékezetes rendezvény volt - írja közösségi oldalán Máté Antal, Nyírbátor polgármestere. Az idén ünnepli a település az 50 éves évfordulóját, ez alkalomból augusztus 19-én, szombaton ismét megrendezik ezt a városi programot, melyre szeretettel várják az elszármazottakat, családtagjaikat és mindenkit, aki érdeklődik a program iránt. Ezen a napon nyílik meg a Helyi termékek boltja is , ahol meg lehet vásárolni a helyi termelők által készített termékeket, kézműves alkotásokat, kiadványokat.

Most is lesz 3 torony túra, melynek keretében a Városháza tornyába, a Fa harangtoronyba, a Református templom tetőterébe mehetnek fel az érdeklődők. Kinyitják a templomokat, valamint a Bátori Várkastélyt is minden érdeklődő számára. Új lehetőség a városnézésre a kisvonat, ahol a városvezetők idegenvezetésével tekinthetik meg, miként fejlődött a település az elmúlt évtizedekben (gazdaság, turizmus, intézményi fejlesztések). Meg lehet majd nézi a régi iskolákat előre jelzett, egyszeri időpontban, idegenvezetés mellett, este pedig egy jó hangulatú koncerten, helyi és városunkból elszármazott előadók zenés produkciója mellett kellemes beszélgetéseket folytathatnak az elszármazottakkal, az ismerősökkel, a nyírbátoriakkal.