– Akik a mi „célcsoportunkat” adják, egyre mélyebb szegénységbe csúsznak, a családoknak óriási terhet jelent a felsőoktatási tanulmányok finanszírozása, ezért nagyon fontos, hogy a roma származású és a hátrányos helyzetben élő diákok tudjanak az ösztöndíj- és támogatási lehetőségekről. A szakkollégium személyre szabott segítséget ad a hátrányok lefaragásához, így az egyetemi, felsőfokú tanulmányi követelmények könnyebben teljesíthetőek. Sikeres intézmény vagyunk, év közben nem hagyják el a hallgatók a szakkollégiumot, alapképzésben, felsőfokú szakképzésben és mesterszakon is többen végeznek minden tanévben – mondta lapunknak Molnár Erzsébet evangélikus lelkész. – Nem csak diplomásnak szánjuk őket a szakkollégiumban, ahol a most induló 13. tanévünkben is ugyanaz a célunk és küldetésünk: kinevelni olyan értelmiségieket, akik a keresztény értékrenddel megerősítve képesek tenni a hazai cigányság integrációja érdekében, és példaképei lehetnek azoknak is, akik úgy érzik, a nehéz anyagi helyzet, az otthonról hozott hátrányok miatt kevés az esélyük. Éppen ezért nem is mernek egyetemi tanulmányokban, diplomaszerzésben gondolkodni.