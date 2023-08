Akár le is „taplózhatta” volna ezt a belvárosi akác törzsén díszlő gombát az az ismeretlen, aki úgy látszik, valamiért haragszik az élővilág efféle szépséges egyedeire, s pár nap múlva már le is tördelte a mindaddig életet jelentő nyugalmas helyéről. Egy igazi taplógomba ugyanis békés természetű lévén nem ül fel az efféle verbális provokációnak. Alkalmi gyilkosának is csak alig érthetően vetette oda: „Te tapló!”

Galambos Béla