Az idén negyedik alkalommal rendezik meg Csengerben Eszenyi Enikő szakmai vezetésével a CSAK! Fesztivált és workshopot, amely amellett, hogy minőségi szórakozást kínál az érdeklődőknek, lehetőséget ad fiatal tehetségek fejlődésére. A programok pénteken Mester Dávid és barátainak komolyzenei koncertjével kezdődtek és ma, azaz augusztus 5-én délután négykor a Makovecz Kultúrtemplomban folytatódnak, ahol megnyitják Juhos-Kiss Csenge Alternatív otthonérzet című kiállítását. Délután hattól Pogány Judit főszereplésével a Pedig én jó anya voltam című előadás ígér felejthetetlen színházi élményt a CSAK! Házban.

A kiváló színész, Nagy Sándor a pályafutása elmúlt húsz évének zenei repertoárjából választott dalokat énekel augusztus 6-án, a 18 órától a művelődési központ udvarán, Kiss Tibi pedig az Aranyakkord formációjával lép színpadra augusztus 8-án. A 20 órakor kezdődő koncerten Vastag Gáborral és Gábor Andorral megidézik a szobazene hangulatát, saját szerzeményeik mellett helyet kapnak életművük legkedvesebb dalai és kedvenc feldolgozásaik is.

Film és könyv

Eszenyi Enikő 2023-ban Európa Színésze lett – augusztus 12-én 19 órától a CSAK! Házban felelevenítve pályája meghatározó eseményeit, sikereit. A beszélgetés előtt két fiatal tehetség, Kovács Aliz és Horn-Barta Csengele Bársonyspirál című kisfilmjükkel mutatkoznak be, melyből fotókiállítást is láthatnak az érdeklődők. Augusztus 13-án 16 órától Visky András íróé és Artisjus Irodalmi Díjas könyvéé, a Kitelepítésé lesz a főszerep. A szerző Juhász Anna irodalmárral avatja be a hallgatóságot a mű rejtelmeibe, közreműködik Eszenyi Enikő, Töreky Zsuzsa és Szilágyi Csenge. Ezt követően az érdeklődők megismerkedhetnek a CSAK! alkotóival és a workshopok résztvevőivel egy kötetlen, vidám hangulatú találkozón, amelyen Patocska Olivér is énekel.

Kurzus a fiataloknak

A CSAK! Fesztivállal párhuzamosan zajló kurzusokon a hallgatók betekintést kapnak a modern kreatív alkotófolyamatok sajátosságaiba. Hazai és külföldi művészek támogatásával formálhatják meglévő tudásukat, szabad és nyitott közösségben fejlődhetnek, szakmai barátságokat köthetnek és életreszóló élményeket szerezhetnek. Ebben az évben is hazai és határon túli leendő színészek, írók és a filmesek vesznek részt a művészi munkában. A filmes kurzus résztvevői a Viola Presszó című, 10 perces kis-játékfilmjüket forgatják a workshop keretein belül.

A Petőfi Csengerben című előadás zárja a fesztivált augusztus 15-én 19 órától: a CSAK! Házban a nézők láthatják a hallgatókat és részesei lehetnek egy nagyon izgalmas, kísérleti munkafolyamat befejezésének. Olyan nagyszerű művészek tartanak velük, mint Sasho Dimoski író, rendező, Visky András író, dramaturg, Szilágyi Csenge színésznő, Töreky Zsuzsa színésznő, Mester Dávid zeneszerző és Ruff-Kiss Ágnes beszédtechnika tanár.

KM

Borítókép: Kiss Tibi az Aranyakkord formációval lép fel | Fotó: MW-archív