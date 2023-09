Tegnap épp mentem át a zebrán a piacnál, mögöttem pedig egy fiatal nő jött - írta. - Valami ruhadarabot lengetett és azt mondta, ezt ingyen adom magának, kedves. Azt válaszoltam: a fenének se kell valami ingyen. Ma ugyanez megismétlődött.... Nyilván valami átverés lehet. Csak azért írom le, mert csodálkozom, hogy ennyire hülyének látszom hátulról? Más is találkozott már vele? És vajon mit akar valójában?

Több megfejtés is érkezett, ugyan mit akarhatott a hölgy.

A lényege: Neked adja "ingyen" a ruhát, de vegyél tőle egy zsák zoknit, vagy eredeti bőrövet, amiből a kezedbe nyom úgy 20 db-ot és addig zaklat, kiabál, míg teljesen kiidegel, és már a fél város Téged néz, aminek folyományaként, örömmel adsz neki pénzt, vagy valóban vásárolsz tőle, hogy minél hamarabb szabadulj, mert iszonyat ciki lesz a helyzet az utca kellős közepén… Ezt úgy hívják: marketing, magyarul: eladási technika - írta egy kommentelő.

Nekem bedobta két csuda ágynemű garnitúrát dobott az autóm csomagtartójába, mondván, hogy ajándék, mert milyen szép a lányom. Mondtam, hogy köszi nem, és vettem ki. Mire közölte, hogy 15 ezer... - idézte fel kalandját egy másik hölgy.

Egy másik hozzászóló szerint még csúnyább ez az ügy, azt írta: "Szerintem amig beszélget veled addig egy másik kivesz a táskádból valamit, figyelemelterelés. Nekem úgy lopták el a pénztárcám, hogy cirkuszt csináltak nem messze tőlem, elterelték a figyelmem."

Ám akadt olyan is, akinek a poszt írójának attitűdjével is volt némi gond. Azt írta: "Kedvesebben is lehetett volna válaszolni. Ha kínálnak valamit, azt mondom, hogy köszönöm, nincs rá szükségem."

