A civil társadalom megdöbben, megrökönyödik azon, ha sírásóversenyről hall, holott a sírhant éppen úgy hozzátartozik az életünkhöz, mint a bölcső. Az elmúlt szombaton már a hatodik országos sírásóversenyt rendezte meg Nyíregyházán, az Északi temetőben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Temetkezési Kft. és a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete.

Mindenszenteki mécsesgyújtás

A szakmai szervezet elnöke, Varga József is részt vett a rendezvényen, akit arról faggattunk, hogyan is született meg a verseny ötlete.

– Egyesületünk elnöksége 2015-ben összeült, s azon gondolkodott, hogyan tudjuk az ebben a szakmában fizikai munkát végző dolgozókat összekovácsolni. Akkor vetődött fel a sírásóverseny gondolata, amit jónak találtunk, hiszen a temetők üzemeltetéséhez szervesen kapcsolódik ez a tevékenység.

– Meglepő módon a lakosság is kedvezően fogadta ezt a kezdeményezésünket, igaz, régebben voltak olyanok is, akik morbidnak tartották az ötletet. Mi azonban csak a szakmát nézzük, s próbáljuk ösztönözni az abban dolgozó embereket, hogy igenis találják meg ennek a szakmának is a szépségét – magyarázta Varga József, akinél rákérdeztünk az egyesület céljaira, feladataira is. – Fő célunk, hogy a temetők üzemeltetéséhez kapcsolódóan próbáljunk olyan rendezvényeket szervezni, amelyek felhívják a laikusok figyelmét is arra, hogy mennyire fontos a temetők üzemeltetése. Ezért rendezzük meg a sírásóversenyt, de ezért szervezzük meg a mindenszenteki mécsesgyújtásunkat, ami egy másik fő rendezvényünk. Olyankor installációkat alakítunk ki meggyújtott mécsesekből, s ebbe bevonjuk a lakosságot is. Fontosnak tartjuk az emberekben tudatosítani azt a gondolatot, hogy a temetőt fenn kell tartani, széppé kell tenni, gondozni kell, hogy legyen megfelelő hely a kegyelet számára.

Az egyesület elnökét megkérdeztük a nyíregyházi tapasztalatokról is.

– Az előző este volt egy közös vacsora itt, Nyíregyházán, már mentek az erőfitogtatások, a zrikálások. Nagyon örülök annak, hogy Nyíregyháza lett az idei verseny házigazdája, minden a jó szervezettségről, a profi munkáról árulkodik, s azt gondolom, méltó helyszíne a versenynek a város temetője – tette hozzá Varga József.

Mindenki akart versenyezni

A kisvárdai Omega Temetkezési Kft. két csapattal is indult a viadalon. A verseny után, de még az eredményhirdetés előtt beszélgettünk ifj. Paróczai Lászlóval, a cég vezetőjével. Akkor még nem tudhattuk, hogy nem sikerült megismételni a tavalyi bravúrt, amikor elsők lettek a kisvárdai sírásók, most ugyanis nem tudtak felállni a dobogóra.

– Mindegyik kollégám részt akart venni a versenyen, s nem tudtuk eldönteni, hogy ki induljon, ezért azt mondtam nekik, nincs semmi gond, jöttök mind a négyen, így aztán két csapattal neveztünk be. Tavaly mi nyertük meg a versenyt. A győztes csapat egyik tagja egy műtét miatt most nem indulhatott, helyette egy másik kolléga csatlakozott a társához. A másik csapat tagjai is nálam dolgoznak már 5-10 éve. Mindennap van koporsós temetés, nálunk még ez vezet az urnással szemben.

– Mint mondtam, a kollégák több éve velem vannak, nem jellemző nálunk a vándorlás, ugyanakkor egyre inkább probléma, hogy nincs utánpótlás. A fiatalok egyrészt nem akarnak itt dolgozni, aki pedig akar, nem biztos, hogy tudja is csinálni, hiszen egyrészt nehéz fizikai munkáról van szó, másrészt lelkileg is erősnek kell lenni.

– Visszatérve a versenyre: mind a két csapatommal maximálisan meg vagyok elégedve, izgatottan várom az eredményhirdetést.