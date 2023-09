A 2023. őszi veszettség elleni vakcinázás szeptember 30-án indul az ország keleti és déli vármegyéiben – tette közzé a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Ezzel párhuzamosan ebzárlatot és legeltetési tilalmat hirdetnek a megyénkben. A veszettség a keleti szomszédainknál (Ukrajnában és Romániában) máig rendszeresen előfordul, továbbá a közelmúltban Szlovákia keleti részén is több helyen megjelent. Tavaly Magyarországon is megváltozott a korábban kedvező veszettséghelyzet: 2022. szeptembere óta hat róka és egy kóbor kutya volt veszettséggel érintett. Az esetek mindegyike Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fordult elő, az ukrán határtól számított nagyjából 10 kilométeres körzetben. A betegség behurcolása vélhetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna felőli mozgása révén következett be,

Az ebzárlat idejére az állattartóknak biztosítaniuk kell, hogy kutyáik és macskáik a tartási helyükről ki ne szökhessenek ésszabadon ne kóborolhassanak – hívta fel a figyelmet a Nébih.