Női egészségnapot szerveznek Nyíregyházán, a Bujtosi-tó partján szeptember 30-án 10 órától. A Mindent a Nőkért Alapítvány rendezvényén a sporton és az egészséges táplálkozáson kívül a környezettudatosságra is nagy hangsúlyt helyeznek. A résztvevők 4 kilométer futással és 2 kilométeres sétával is hozzájárulhatnak a program sikeréhez – tette közzé az alapítvány. Kiemelték: olyan szakembereket is meghívtak, akik a női egészséggel kapcsolatban adhatnak jó tanácsokat az érdeklődőknek. Lesz köztük szülész, nőgyógyász szakorvosok, és olyan praktikákat is megismerhetnek hölgyek, amikkel a háztartásokat lehet környezettudatossá tenni.