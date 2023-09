Még most menjenek vízpartra, akik fürödni szeretnének, mert az ősz beálltával a folyók hőmérséklete is fokozatosan csökken. Ráadásul az időjárásnak megfelelően folyóink vízjárása nagymértékben ingadozik, sok helyen akár gondot is okozhat. A nagyobb folyóknál bizonyos kiegyenlítődés érvényesül, de a kisebb folyóknál akár szélsőséges vízhozam ingadozás is tapasztalható. Ezért összegyűjtöttük, hogy mire számíthatnak vármegyénkben a folyópart közelében élők

Folyóink jellemző mai napi adatai:

TISZA: Tiszabecsnél -210, apadó, a mederteltség 5%, a vízhőfok 19,3 C-fok; Tivadarnál -263 cm, állandó, a mederteltség 4%, a vízhőfok 19,7 C-fok; Vásárosnaménynál -158 cm, áradó, a mederteltség 7%, a vízhőfok 19,3 C-fok; Záhonynál -276 cm, apadó, a mederteltség 8%, a vízhőfok 20,4 C-fok; Dombrádnál 5 cm, apadó, a mederteltség 20%, a vízhőfok 20,5 C-fok; Tiszabercelnél 255 cm, állandó, a mederteltség 40%, a vízhőfokot nem mérik; Tokajnál 466 cm, áradó, a mederteltséget nem mérik, a vízhőfok 22,3 C-fok

SZAMOS: Csengernél -123 cm, apadó, a mederteltség 2%, a vízhőfok 19,9 C-fok

KRASZNA: Ágerdőmajornál 133 cm, apadó, a mederteltség 24%, a vízhőfok 17,7 C-fok

TÚR: Garbolcnál -91 cm, áradó, a mederteltség 7%, a vízhőfok 19,2 C-fok.