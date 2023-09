A Mátészalkán élő Kóczián Imre több évtizede foglalkozik kuvaszok tenyésztésével – vagy ahogy fogalmazott a beszélgetés során, nemesítésével.

Egy nóta adta az ötletet

– A tenyésztésre az engedélyt, illetve a kennel nevét 1987-ben váltottam ki. Általában olyan nevet kell választani, ami a helyhez, a településhez, a vármegyéhez kapcsolódik. Nem választhatom a Jász szépe nevet, hiszen nincs kapcsolatom a Jászsággal. Az egyik nótában Mátészalkával kapcsolatban szerepel Gacsaj Pesta neve, így lett ő a kennel névadója.

– A kuvaszra, a nemes tartású kutyára már gyermekként felfigyeltem, a szomszéd állatorvos tartott egy ilyen ebet. Az első kuvaszt magamnak a tenyésztés megkezdése előtt tíz évvel korábban, 1977-ben vásároltam. Éppen a Kelet-Magyarországban olvastam egy hirdetést, hogy Tunyogmatolcson kuvaszkölykök eladók, s autóstoppal elutaztam oda, s megvettem az első kuvasz kutyámat.

Miért szerette meg a kuvaszt? – kérdeztük Kóczián Imrétől.

– Számomra a kuvasz nemességet, bátorságot, erőt sugároz, s mindez már gyermekfejjel megtetszett nekem. Egyesek azt mondják, hogy a kuvasz pásztorkutya, holott ez nem így van, a kuvasz alapvetően nem terel, hanem őrző-védő célokra használták mindig. Az őshonos puli, pumi és a mudi a terelőkutya.

Alaszka, Amerika, Brazília

– A kuvasz alkata, mérete sem terelésre való, ha megnézzük anatómiailag. Tanyák, gyártelepek, nemesi birtokok, gyümölcsösök őrzésére használták, ugyanakkor családcentrikus kutya. Érdekességként hadd meséljem el, Mátészalkán az állami gazdaság sertéstelepén az 1970-es években kuvaszt tartottak. Azokat a dolgozókat nem bántotta, akik gumicsizmában voltak, de akik anélkül mentek be a telepre, azokat megharapta.

– A Gacsaj Pesta Kennelben tenyésztett kuvaszok távoli vidékekre is elkerültek, például Brazíliába, Amerikába, Alaszkába – mesélte Kóczián Imre. – Úgy gondolom, nincsen veszélyben a kuvasz jövője. Én nem szaporítani, nem tenyészteni akarom a kuvaszt, hanem inkább nemesíteni. Nincs is semmi baj addig, amíg nem akarjuk kihasználni a kutyát nyereségvágyból, vagyis nem akarjuk arra kényszeríteni, hogy minden évben fialjon. A kölyköknek gazdákat is kell találni, ráadásul olyanokat, akikről elmondhatjuk, hogy megbecsülik a kutyákat. Egyébként mind a mai napig vannak kuvaszaim. Itthon most hatot tartok, s Vállajon egy barátomnál is van hét közös kuvaszunk.

– A kuvasz nemesítésekor igyekszem erősíteni és fejleszteni az egészségét, az idegrendszerét, a szervezeti szilárdságát, s növelni a családcentrikusságát. Úgy tervezem, amíg egészséggel bírom, addig csinálom. Fáj, amikor elvisznek egy kiskutyát, de jó érzés is, hogy szerető családra talál, ahol megbecsülik ezt az őshonos magyar kutyafajtát.

Régi emlékek az óhazáról

– Megkeresett a tengerentúlról egy magyar származású család is, hogy szeretnének egy kuvaszt. A vásárló édesanyja a holokauszt után Dél-Amerikában telepedett le, a családjának sokat mesélt magyarországi emlékeiről és a kuvasz kutyáról. Többe kerül a kiszállítás, a repülőút, mint maga a 4 hónapos kiskutya. Külföldön van érdeklődés a kuvaszok iránt, de hadd fogalmazzak úgy, hogy a jó minőségű kuvaszok iránt.