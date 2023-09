Egyre népszerűbb munkakeresési platformok az állásbörzék, hiszen a sok utánajárás és böngészés helyett egy helyen és időben több száz potenciális munkalehetőség tárul a látogatók elé. Ezen a sokszínű munkaerőpiaci kavalkádon ráadásul kézzelfogható tapasztalatokat is szerezhetnek az álláskeresők a cégek képviselőitől, HR szakemberektől. A vállalatok munkatársaival kötetlenebbül lehet beszélgetni, a személyes benyomások mellett számos olyan információ birtokába is lehet jutni, ami nem szerezhető meg közvetett módon a cég tevékenységéről, a munkáltatói arculatról, adott esetben a cég filozófiájáról, elképzeléseiről, fejlődési, sportolási lehetőségekről, pluszjuttatásokról. Itt még azt is meg lehet kérdezni, amit egy állásinterjún nem mernénk megtenni. Az állásbörze interaktív és személyes, a legideálisabb közeg az eredményes munkakereséshez. A konkrét ajánlatok mellett abban is segítséget nyújt ez a platform, hogy mindenki bővíthesse a tudását, fejlődhessen, elérhesse a céljait szakmai vagy nyelvismereti téren egyaránt. Mivel a Kelet-Magyarország napilap nemcsak informálni, hanem segíteni is szeretné az olvasókat, így a Nyíregyházi Egyetemmel közösen szeptember 13-án szerdán nagyszabású állásbörzén várják a karrierépítésben gondolkozó érdeklődőket. A Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulájában közel negyven kiállító több száz valós munkalehetőséget kínál 9 és 15 óra között, szellemi és fizikai területen egyaránt, nemcsak Nyíregyházáról, hanem az egész vármegyéből. Azoknak is érdemes kilátogatni és körbenézni a rendezvényen, akiknek éppen van állása, de mindig jöhet egy jobb lehetőség, és a kapcsolatépítés is egy fontos elem a karrierépítés során. Gyorsan lehet tájékozódni a jelenlegi munkaerőpiaci viszonyokról is, és összehasonlítani a saját helyzetünkkel. Az állásbörze hidat teremt a munkaadók és az álláskeresők között, azonban hogy sikeresen tudjunk átkelni ezen a hídon, elengedhetetlen, hogy felkészülten menjünk el.

Magabiztos fellépés

Egy ilyen kiállítás már egy beugró az állásinterjúra, hiszen itt a munkaadók is egyből képet kapnak az érdeklődőkről. Ezért is nagyon fontos, hogy hogyan jelenünk meg, hogy hogyan viselkedünk az állásbörzén. Ugyanennyire alapvető az öltözék is, hiszen első ránézésre már sok mindent elárul a külcsín. Olyan ruhát érdemes felvenni, ami kényelmes, amelyben jól érezzük magunkat, hogy ne feszengéssel teljen az idő, de ne legyen nagyon slampos sem. A laza elegancia egy megfelelő opció, érezzük magunkat jól a bőrünkben, ezt tükrözze a megjelenés is. A túl erős smink sem ajánlott, itt is a visszafogottság a nyerő, és ez érvényes a parfümválasztáskor is. Természetesen ezektől a szabályoktól el lehet térni, főleg akkor, ha nagyon kreatív munkaterületet próbálunk megszerezni. Azonban az önmagunkkal szembeni harmóniának itt is érvényesülnie kell. A mosoly mindig megnyerő, ha nyúzottak, unottak vagy érdektelenek vagyunk, akkor a munkáltató sem fogja megerőltetni magát az irányunkba. Azonban túlzásba sem szabad esni, a folyamatos vihorászás, nyegleség is visszatetszést kelthet a beszélgetőpartnerben. Ugyanilyen fontos a testbeszédre figyelni, hiszen egy-egy szájhúzogatás, vállrángatás és egyéb negatív nem verbális kommunikáció is rosszul hathat.

Határozott megjelenés

Nyitottnak és kezdeményezőnek kell lenni, de sose tolakodónak. Nyugodtan sétáljunk oda a standokhoz, és érdeklődjünk a pozíciók iránt, ha tényleg érdekel minket az állás, és nem csak ajándékbeszerző körútra megyünk. Célirányosan is keressük meg a kiszemelt munkaadókat. Határozottságot és komolyságot kell mutatni, és azt, hogy mi lennénk a legmegfelelőbbek a cég számára. Látszódjon rajtunk, hogy tudjuk, hogy mit akarunk, még ha ez nem is teljesen így van. Azok az álláskeresők sikeresebbek, akik tisztában vannak az értékeikkel, és ezt meg is tudják fogalmazni, meg is tudják mutatni a munkáltatóknak. A legjobb, ha már ismerjük a cég profilját, alapelveit, szervezeti felépítését, munkakultúráját, esetleg az elért eredményeit, díjakat, így ha ezeket szóba hozzuk már az első beszélgetés alkalmával, akkor hamar kialakulhat egy kölcsönös érdeklődés. Ezért érdemes már a börze előtt megnézni a kiállítók listáját, felkeresni a cégek honlapját, közösségi oldalát. Sok cég a standján különböző aktivitásra is invitálja a látogatókat. Ezek lehetnek különböző kérdőívek, játékok, vagy ki lehet próbálni bizonyos műszereket, szimulátorokat. Ezek már egyfajta előszűrők is, ahol megmutathatjuk rátermettségünket, ügyességünket, kreativitásunkat. Ráadásul kicsit felszabadultabb formában, mint egy szigorú interjún, de már itt is nagyon sok mindent meg tudunk mutatni magunkból, vagy éppen felhívni a figyelmet az erősségeinkre. Ezek az információk alapot szolgáltatnak esetleg egy komolyabb beszélgetéshez, és ha jó benyomást teszünk a cég képviselőjére, esetleg egyből a HR-es kollégára, akkor nagyobb eséllyel hívhatnak be állásinterjúra.

Cégre és pozícióra szabva

Mindig legyen nálunk önéletrajz. Érdemes a nyomtatott változat mellett elektronikus (e-mail) formában vagy pendrive-on, adathordozón is elvinni. A legjobb, ha többfélét készítünk, mert a legjobb CV-ket mindig a kiszemelt állásra kell kialakítani. Ha van olyan pozíció, amit szeretnénk megcsípni, akkor arra mindenképpen készítsünk megfelelő önéletrajzot. Azonban előfordulhat az is, hogy olyan munkakört vagy olyan céget találunk szimpatikusnak a börzén, amelyikről előtte még nem hallottunk. Nem szabad kihagyni az ilyen lehetőségeket sem, és mindenképpen hagyni kell egy olyan általános önéletrajzot, amiben a végzettségek, a munkahelyek, készségek, alapinformációk, elérhetőségek benne vannak. Elérhetőséget, névjegykártyát se felejtsünk el kérni a standoknál lévő cégek képviselőitől, hogy bármikor el tudjuk mi is érni őket szükség esetén. Tehát a legfontosabb, hogy felkészülve érkezzünk az állásbörzére, így válhatunk a leggyorsabban potenciális jelöltekké. Így biztosan megtalálja álmai munkahelyét, és építheti a karrierjét a Kelet Állásbörzén!