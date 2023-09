– Már csak azért is megéri végigmenni a tizenhárom állomáson, azonban úgy gondolom, hogy a legfőbb nyeremény az együtt töltött idő és a közös szórakozás. A feladatok játékos formában mutatják be a hulladékgazdálkodás helyes gyakorlatát. A gyerekek könnyen elsajátítják az új dolgokat, nekünk, felnőtteknek már berögzült szokásaink vannak, s ezektől nagyon nehezen szabadulunk. Nekünk sokszor már nem elég a környezettudatosság hangsúlyozása, motiválni is kell minket, hogy kövessük a jó gyakorlatokat – mutatott rá Petró Árpád. – A gyerekeknek elég, ha elmondjuk, megmutatjuk, mit csináljanak, ők pedig hazaviszik ezt a tudást és megmutatják a szüleiknek, hogyan kell helyesen gyűjteni a szemetet.

Szemléletformáló dalok

A játékos feladatok mellett színpadi programok is szórakoztatták a Kossuth tér közönségét. Fellépett többek között a gyerekek nagy kedvence, az Alma zenekar. A formációnak nagyon sok szemléletformáló dala van, a környezetvédelem pedig régóta a szívügyük.

– Amióta az Alma együttessel dolgozunk – tehát huszonhét éve –, mindig voltak olyan missziók, melyek fontosan voltak számunkra. A környezetvédelem és a fenntarthatóság is ezek közé tartozik, s gyakorlatilag a kezdetek óta elkísér minket – árulta el Buda Gábor. Az együttes alapítója, énekes-gitárosa megjegyezte: a szelektív hulladékgyűjtéssel kezdték, a Szuperkukák ezt a témát dolgozza fel, majd folyamatosan bővült a repertoárjuk környezetvédelmi dalokkal. Volt egy 150 állomásos fenntarthatósági turnéjuk is, amivel az ország iskoláiba látogattak el.



– Talán Einstein mondta azt, hogy ha eltűnnek a világból a méhek, négy éven belül az emberiségnek is vége. Ez a gondolat inspirálta a mézes-méhecskés dalunkat, ami szintén a fenntartható világ témakörhöz kapcsolódik, szóval nekem ez egy nagyon fontos projekt – hangsúlyozta Buda Gábor.

Egy élhetőbb világ

A koncert első akkordjaira végképp megtelt a tér gyerekekkel, akik kedvenc dalaikat dúdolva játszottak a különböző állomásokon. Az egyik legnépszerűbb stand a Mini válogató volt. Míg anya, apa vagy a tesó mozgatta a válogatószalagot, a kis szakembernek el kellett döntenie, milyen hulladék közeledik és melyik kukába lapátolja bele.

– Amellett, hogy a gyerekek kedvelik az Alma zenekart, szeretnénk megmérkőzni a családi vetélkedőkön – mondta el kérdésünkre Sike Attila, aki feleségével, két kisfiával, kislányával és a nagyival együtt vállalkozott a feladatok teljesítésére.

– A fiúk fociznak, nem áll tőlük távol a versengés, és a kislány is abban a korban van már, amikor szívesen méri össze a tesóival az erejét és az ügyességét, itt pedig bőven van erre lehetőség – mutatott körbe az édesapa.

– Ha a jövőnkre gondolunk, szeretnénk egy élhetőbb országban, világon élni, ezért fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb megtanuljanak szelektíven gyűjteni.

Zékány Andrea évek óta kilátogat ikerlányaival a Szelektív szombatra, az idén is az elsők között teljesítették a feladatokat.

– Szonja és Zsófi tizenegy évesek, és egészen kicsi koruk óta téma nálunk otthon a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés. Gyakran hallják tőlünk azt is, hogy nem szabad pazarolni, például fogmosás közben zárják el a csapot, és kapcsolják le a villanyt, ha kimennek a szobából. Ezek apróságok, de ha mindenki csak ennyit tenne a környezetéért, nem kellene aggódnunk a jövőnkért.

CsA