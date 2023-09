Több évtizedes hagyománya van Kálmánházán a szüreti felvonulásnak, s ez a szép szokás az idén sem szakad meg a helyi önkormányzatnak és a Kálmánházi Lovas Barátoknak köszönhetően. Szeptember 30-án ugyanis ebben az évben is végigvonul a településen a látványos menet. A fogatok díszítése 11 órakor kezdődik az Ifjúsági parkban, majd 12 órakor megkezdődik a szüreti felvonulás énekkel és muzsikával, no meg jókedvvel.

A felvonulás résztvevői több helyszínen is műsort adnak. Az érdeklődők már az induláskor az Ifjúsági parkban láthatnak produkciókat, a Petőfi-tagban a buszfordulóban várakozók is tapsolhatnak a műsorszámoknak, majd a végállomást jelentő művelődési háznál is tartanak bemutatót a felvonulók. A felvonulás zárásaként a művelődési ház udvarán óriáscsúszda, mesekörhinta, vattacukor várja az érdeklődőket.