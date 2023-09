Szeptember 3-án véget ért a főszezoni időszak, megváltozik az ország egyik legnagyobb és leglátványosabb zenélő szökőkútjának menetrendje az Aquarius Élményfürdő előtt. A tervek szerint október 29-ig, hétfőtől csütörtökig délután 1 órakor és este 8 órakor, péntektől vasárnapig pedig 11 órától este 9 óráig tekinthető meg a zenei játék.

Hétfő-Csütörtök:

13:00: Vegyes blokk (gyermek és modern zenék)

20:00: Vegyes blokk (klasszikus, „best of", modern, filmzene, vetítés)

Péntek-Vasárnap:

11:00: Gyermek blokk

13:00: Modern blokk

15:00: Gyermek blokk

17:00: „Best of" blokk

19:00: Vegyes blokk (klasszikus és modern zenék)

20:00: Vegyes blokk („best of", modern, filmzene)

21:00: Vegyes blokk (klasszikus, „best of", modern, filmzene, vetítés)"