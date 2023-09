A napokban fejeződött be Rakamaz térségében a II. Hegyalja Harcsafogó Kupa, amelyen részt vett két társával a Tiszalökön élő Pintye Róbert is. Nyolcvannyolc órán keresztül várták a harcsák kapását, bár többet is fogtak, csak azok számítottak, amelyeknek a hossza elérte a hatvan centimétert. Ilyenből csak hármat fogtak, s ezzel a negyedikek lettek.