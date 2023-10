Az idén is folytatódik az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred Honvédelmi Oktatási és Kulturális Központja és a Magyar Huszár Alapítvány által szervezett előadás-sorozat.

Az Adassék tisztelet a katonaeszménynek című sorozat számos előadás keretében járta már körül a Magyar Honvédséget érintő izgalmas témákat, s a programnak köszönhetően számos helyszínen, egyre több diák és érdeklődő civil nyer betekintést a Magyar Honvédség életébe és ismerkedhet meg a honvédelmi neveléssel, az Önkéntes Tartalékos Rendszerrel, valamint kaphat képet a honvédség legátfogóbb fejlesztési programjairól is.

A napokban Katona vagyok címmel szervezett előadást a nyíregyházi Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban a területvédelmi ezred Honvédelmi Oktatási és Kulturális Központja és a Magyar Huszár Alapítvány – tájékoztatta lapunkat a területvédelmi ezred.

Betekintés a sereg életébe

A Vécsey Károly Általános Iskola pályaválasztás előtt álló diákjainak tartott előadást Kertész József őrnagy, az MH KIKNYP 5. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője. Ismertetőjében a Magyar Honvédség által kínált pályaorientációs lehetőségekről beszélt, továbbá a tartalékos rendszerről, a kadétprogramról, a honvéd középiskoláról és a honvéd kollégiumról is értékes információkat kaphattak tőle a fiatalok.

A rendezvényen nagy volt az érdeklődés a honvédelmi táborok, valamint a honvédség által nyújtott ösztöndíjrendszer iránt is. Az előadás végén a virtuális valóság segítségével egy harci szituációban tesztelhették magukat a végzős diákok, akik kipróbálták a lézerfegyvert, és megismerkedtek a harci fegyverek másolataival is.

A Vécsey Utcai Fiókkönyvtár nyitottsága és elhivatottsága lehetőséget teremtett arra, hogy a kulturális központ által szervezett előadásnak köszönhetően egyre több diák betekintést nyerjen a Magyar Honvédség mindennapjaiba.