Az oktatási intézmény az idén is csatlakozott a Kutatók Éjszakája elnevezésű országos programsorozathoz: a több tucat előadás és interaktív bemutató között mindenki talált az érdeklődési körének megfelelőt, hiszen a természettudományos kísérletezéstől, a műszaki tudományokig, a bölcsészettudományokon át a gazdaságtudományokig, illetve az egészségvédelemmel kapcsolatos és sportos programokig nagyon széles volt a kínálat. A rendezvényt dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettese nyitotta meg.





– Ebben az esztendőben is nagy örömmel rendezzük meg a Kutatók Éjszakáját, ami mindig nagyon népszerű, és bízunk benne, hogy most is sok érdeklődőnk lesz. Fizikai törvényszerűségeket mutatunk be, közelebb hozzuk a kutatást és az emberekhez. Egy kutatás során megfigyelünk dolgokat, lejegyzeteljük a megfigyelésünket, megállapításokat teszünk, megváltoztatunk „ezt-azt”, ebből pedig megszületik egy következtetés, egy megállapítás, amire egy tudományág épül. A tudomány mindig előrevitte az emberiséget, így a kutatás nem ördögtől való dolog – emelte ki dr. Kovács Zoltán.





Dr. Simon László, az egyetem tudományos tanácsának az elnöke szerint minden, ami körülvesz bennünket, az egy kutatás eredménye, példaként a kezében lévő mikrofont vagy a mellette lévő projektort említette. A Kutatók Éjszakájának napján 60. életévét betöltő professzor a padsorokban ülő fiataloknak azt mondta: a kiváló kutatók munkájának legnagyobb elismerése a Nobel-díj – amit a pénteki esemény óta két magyar tudósnak, Karikó Katalinnak és Krausz Ferencnek is odaítéltek. KM