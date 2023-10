Még bő egy hét van Halottak Napjáig, de már most sokan vannak a temetőkben. A legtöbben azért mennek ilyenkor, hogy elkerüljék a legnagyobb tömeget. Az árusok már hetek óta készülnek az ünnepre, hatalmas a választék a virágokból, mécsesekből és a koszorúkból is. Idén az élő mellett sokan vesznek művirágot is, a legnépszerűbb most is a krizantém és a rózsa.

Forrás: tenyek.hu