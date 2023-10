Vármegyénk sok – mesterséges és természetes – horgásztóval rendelkezik a horgászok nagy örömére. A Mátészalkán élő Katona Zoltán a gyürei Vidiszegi-holtágat mutatja be most olvasóinknak.

Természeti kincsek

– Ennek a víznek külön története van a számomra. A fizetős, mesterséges tavak soha nem vonzottak igazán, unalmasak, és nincs bennük semmilyen kihívás. Az igazi vadvizek szerelmese voltam mindig is. Véletlenül találtam erre a helyre az internetes keresgéléskor, miközben mindvégig szinte az orrom előtt volt. Ez egy Natura 2000-es természetvédelmi körzet teljes egészében, védett madarak, halak és állatfajok tömkelegével. Egy csodás Tisza-holtág, hatalmas vízmélységekkel tarkítva, akár 14 méteres vízszintje is van – tájékoztatta szerkesztőségünket Katona Zoltán.

– A víz utánpótlását a Tisza vize jelenti, egyrészt zsilipen keresztül tölthető bele friss víz, másrészt áradáskor is kap újabb vízmennyiséget. Maga a holtág 23 hektár, amiből 14 hektár a hasznos terület, vagyis ami horgászható. A tó egyik részén található kíméleti terület is, ahol mindenki számára tilos a horgászat.

Kamerák őrzik a területet

– A helyi Vidiszegi Sporthorgász Egyesületnek 76 tagja van, közöttük találhatóak a jövőt jelentő ifjúsági és gyermek horgászok is. A napijegyes horgászokat is szeretettel várják, bárhol leülhetnek horgászni, ahol éppen nem foglalt a hely. Mind az úszózás, mind a fenekezés, mind a pergetés eredményekkel kecsegteti a horgászt. Persze, itt a mesterséges tavi körülmények cseppet sem jellemzőek, hála istennek. A terület teljesen be van kamerázva, tehát simliskedni egyáltalán nem érdemes, mert csúnya vége lehet.

– A napijegyek napkeltétől napnyugtáig szólnak. Éjszaka napijeggyel csak itteni tag mellett lehet horgászni. Az egyesület a két község, Gyüre és Aranyosapáti önkormányzatától kapta haszonbérbe a vizet, cserébe a horgászoknak rendről, rendezett vízpartról és területről kell gondoskodniuk. A kérésnek eleget is tesznek, mert csodás rend és tisztaság uralkodik a holtág körül. Külön kiemelném az egyesületet támogató gyürei polgármestert, Kiss Zoltán Bertalant, aki sok segítséget nyújt a tagságnak és az egyesületnek. A horgászati tilalom alá tartozó halfajok közül van itt réti- és kövicsík, szivárványos ökle és compó, széles vagy aranykárász.

– A madárfajok közül a teljesség igénye nélkül hadd említsem meg a fehérfarkú réti­sast, a fekete gólyát, a bakcsót, a gémet. Van egy házi gólya is, ami itt maradt, és egész télen etették, hogy életben maradjon. Van továbbá még rák, kagyló, mocsári teknős, hód és vidra is, vagyis a víz minősége kiváló. A fogható halak közül van a holtágban amur, ponty, keszeg, kárász, csuka, balin, harcsa, sügér, vagyis mindenki megtalálhatja a kedvenc halát. Pergetni lehet és érdemes is. A tagok használhatnak csónakot a kijelölt területen lévő horgászatra, etetésre, átkelésre, és csónakból bárhol pergethetnek is a kíméleti területen kívül.