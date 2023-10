Ahogy arról korábban beszámoltunk, épül az M49-es autóút első üteme. Az új, több mint 45 kilométer hosszú, kétszer kétsávos sávos út közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot teremt Nyíregyháza és az országhatár, a jövőben pedig Szatmárnémetit is bekapcsolja a vármegye gazdasági vérkeringésébe. között. A projekt keretében Szamossályit is bekötnék az M49-esbe. Erre most keresik a tervezőt egy közbeszerzési kiírás szerint. A tervek szerint a Jánkmajtis és Porcsalma közötti utat hozzávetőleg egy kilométer hosszan kiszélesítik és megerősítik, és egy 330 méter hosszúságú, a Szamos folyón átívelő új híd terveit is elkészítik – írja a magyarepitők.hu.