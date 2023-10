Kultúrkavalkád fogadta az érdeklődőket Nyírbátorban a 33. alkalommal megrendezett szüreti felvonuláson, melyen a Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete is részt vett a Koltóról érkezett népdalkör tagjaival együtt. Tóth Árpádné, az egyesület elnöke elmondta: felléptek a felvonuláson, s az egész napot együtt töltötték vendégeikkel. Hozzátette: remekül érezték magukat, s az örömüket fokozta, hogy produkciójukkal a koltóiak a 2., ők pedig a 3. helyezést érték el. A felvonuláson a Bátor Mazsorett Csoport bemutatója s a Nyírség Néptáncegyüttes előadása is várta az érdeklődőket, fellépett az Iszkiri Zenekar és a Szabó Balázs Bandája is.