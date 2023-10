Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzata vezető partnerként magyar-román együttműködés keretében nyert el számos elemet tartalmazó, komplex turisztikai attrakciófejlesztési projekthez támogatást. Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: a programból a vármegyét 14, alapvetően középkori műemléktemplom rekonstrukciója, egy műemléki szempontból jelentős értéket képviselő plébánia felújítása, valamint a nyírbátori városi sétány folytatása érinti.

– Több mint egymilliárd forint értékű uniós támogatásból finanszíroztuk a programot, a komplex felújításokat, külső-belső állagmegóvásokat – részletezte a közgyűlés elnöke. – A RoHu programnak köszönhetően sikerült az önerőt is megszerezni a vármegyei önkormányzatnak. A romániai Szatmár Megyei Múzeum, a Kölcsey Televízió, és a vármegyei Fejlesztési Ügynökség is projektpartner volt ebben a programban. Nagyon sok meglepetés is ért minket a munkálatok során, hiszen több olyan érdekességet is találtunk, mint például a nagyari református templom középkori freskótöredéke, a tarpai református templomról már sok mindent tudtunk, de most bontották ki a különleges ablakait – fejtette ki Seszták Oszkár. Köszönetet mondott azoknak a kollégáknak, akik részt vettek a program megvalósításában, a vármegyei kormányhivatalnak és a bevont örökségvédelmi szakembereknek, a műszaki ellenőröknek és a kivitelező cégeknek.

Megújult értékek

Kósa Tímea, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat osztályvezetője elmondta, a projekt célja a turisztikai attrakciófejlesztés, örökségvédelemmel egybekötve.

– Azt szeretnénk, hogy minél több látogató érkezzen a vármegyébe, és minél több szépséget lásson. Az egyik ilyen csalogató attrakciót jelenthetik a szakrális terek, így felekezettől függetlenül római és görögkatolikus, valamint református templomokat, és vallási tereket restauráltak a szakemberek. Az eddig befejezett felújítások eklatáns példái annak, hogy érdemes vármegyénkbe jönni, gyönyörködni e csodálatos helyszínekben. A teljes Easydoor program keretében, amit az unió finanszíroz, nagyon sok projektelem lett már kész, a vármegyei önkormányzat mint vezető partner, a kiválasztott helyek részleges vagy teljes felújítását, állagmegóvását, illetve fejlesztését célozta meg.

– Ez egy rendkívül sokszínű és komplex program, csodálatos régi épületek kaphatták vissza régi fényüket – fogalmazott Zimborán Gábor projektkoordinátor, és hozzátette: remélik, hogy sok látogatót vonzanak majd a helyszínek, és tudnak ehhez kapcsolni más projekteket is.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy külső homlokzatok újultak meg, nyílászárók, tető- és toronyszerkezetek, belső padlóburkolatok, egyes fűtési rendszerek, elektromos hálózatok, belső térelemek. Padokat, karzatokat, bútorokat restauráltak, továbbá középkori freskókat és falakat, műemléki részleteket állítottak helyre. A tereprendezési munkálatok során – egyes helyszíneken – a templom előtti környezetet is széppé varázsolták, megújultak járdák, külső térburkolatok, kapuk, növényeket ültettek, illetve ahol fejlesztésre szorult, ott a csapadékvíz elvezető rendszert is korszerűsítették.

Az elvégzett beruházások során értékes örökségvédelmi beavatkozásokra is szükség volt, többek között a nyírtassi református templomban, ahol freskó részleteket tártak fel, Gávavencsellőn a „Mária a kis Jézussal" szobrot újították fel. A nagyari református templom középkori freskóját is restaurálták, a tarpai református templom középkori hajótestét teljeskörűen újjá varázsolták a középkori ablakok bemutatásával, valamint a kállósemjéni görögkatolikus templom későgótikus szentélyét is felújították. Nyírbátorban a vallási turizmust segítő komplex szabadtéri beruházás keretében a Várostörténeti sétányt folytatják, valamint a Lovarda környékét fejlesztették.

A megújult épületek helyszínei: Ajak (Római Katolikus Templom), Fényeslitke (Római Katolikus Plébánia), Gávavencsellő (Római Katolikus Templom), Kisvárda (Római Katolikus Templom), Mátészalka (Római Katolikus Templom), Kállósemjén (Görögkatolikus Templom), Kisvárda (Görögkatolikus Templom), - Nagykálló (Görögkatolikus Templom), Eperjeske (Református Templom), Nyíribrony (Református Templom), Nagyar (Református Templom), Nyírbogát (Református Templom), Székely (Református Templom), Nyírtass (Református Templom), Tarpa (Református Templom) - Nyírbátor.