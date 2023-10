A világon mindenki kérdez, és sajnos erre valaki mindig válaszol is. A kérdésekkel soha nincs gond, annál inkább a válaszokkal. Orosz György humorista szerint nem mindenki alkalmas arra, hogy válaszokat fogalmazzon meg. Kérdezz! Felelek című előadásán bármire válaszol, a közönség is kérdezhet, de a műsorban sok fontos dolog is kiderül. Megtudhatjuk például, hogy mi lenne, ha nem volnának madarak a földön, ha nem lenne az interneten felnőtt tartalom, mit tegyünk, ha a szomszéd lopja az áramunkat, és arra is választ kapunk, hogy mit jelent, ha azt álmodjuk, hogy Daniel Craig vezeti az iskolánk buszát. Orosz György önálló estjének a nyíregyházi Alvégesi Művelődési Ház ad otthont október 18-án, szerdán 19 órától. Az előadást Valtner „Mályki” Miklós nyitja meg.