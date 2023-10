– Amikor az első munkahelyemet kerestem az 1990-es években, nagy volt a munkanélküliség, versenyezni kellett a jó munkahelyekért. Mára fordult a helyzet, most a jó szakemberekért folyik a harc, ami persze nem jelenti azt, hogy a mai fiatal kényelmesen hátradőlhet, hiszen a munkaadók a saját szakmájukat jól ismerő, dolgozni tudó embereket keresik.

A munkaerőpiac gyorsan változik, folyamatosan fejlődik, ezért is fontos a megalapozott szakmaválasztás: a diákok olyan szakmát válasszanak, amiben biztos megélhetést és jövőképet látnak

– mondta a főispán, és jó időtöltést kívánt a fiataloknak.

– „Dönts jól, jövőd a tét”, a cím mindent összefoglal – folytatta dr. Kovács Ferenc a köszöntők sorát. Nyíregyháza polgármestere ideális terepnek tartja a kiállítást arra, hogy a diákok feltérképezzék lehetőségeiket. Utalt arra, hogy egymást érik a városban a hasonló rendezvények, melyek egymással szisztematikusan kapcsolódnak össze, hiszen a céljuk is közös: szeretnék, hogy a fiatalok Nyíregyházán képzeljék el a jövőjüket. – Több ezer új munkahely jön létre a következő években a városban, érdemes nyitott szemmel járniuk – tette hozzá dr. Kovács Ferenc.

– Az elmúlt napokban két magyar kapott Nobel-díjat, mindkettőjük kiemelte, hogy magyar iskolából indult, ahonnan erős alapokat vittek magukkal. Idehaza a diákok 90 százaléka továbbtanul, sokuk bekerül a felsőoktatásba, s akár a kutatói pályán is sikereket érnek el – utalt az elmúlt napok Nobel-díjasaira dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki szerint minden egyéni teljesítmény hozzájárul egy közösség sikeréhez is. A vármegyei közgyűlés alelnöke, Szabó István szintén az alkalmazkodás képességéről beszélt, amire a mai változó világban óriási szükségük van az embereknek életpályájuk során is.

Látják az irányokat

– Nem gondolkodtam konkrét szakmán, s hogy mi szeretnék lenni, inkább azt tudom biztosan, hogy az informatika, a technológia érdekel, és ebben az irányban szeretnék valamit tanulni – mondta Kiss Lívia, akit aközben kérdeztem, mialatt sorban állt: az egyik sátornál a VR- szemüveget akarta kipróbálni. A nyírgyulaji lány logisztikai területen is el tudja magát képzelni, tette hozzá. Osztálytársa, Takács Gréta viszont a pénzügyi világban érezné jól magát. – Matematikából végig ötös voltam, az alap adott hozzá, első helyre a Széchenyi-iskolát fogom megjelölni. B-tervem még nincs, de remélem, itt találok azt is, ha nem is konkrét képzőhelyet, de egy olyan területet, ahol el tudom magam képzelni, és amihez a matek kell – mondta.

Az elmúlt években nagy változások mentek végbe a szakképzésben, piacképes szakmák törtek előre, az autóiparhoz kapcsolódó szakmák, a gépipar olyan területek, ahol középfokú végzettséggel akár középszintű vezetőként is el lehet helyezkedni és nem utolsósorban jól lehet keresni.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Technikumában mintegy 900 diák tanul. A kiállításra egy olyan, a diákok által összerakott versenyautóval érkeztek, mellyel nemzetközi versenyen többször is dobogós helyre állhattak, úgynevezett 24 órás Nemzetközi Rallyra ötször nevezett be az iskola „szuper” szakköre. Juhász Ferenc igazgatótól megtudtuk, a specializált gép- és gépjárműgyártás ágazat vonzza a fiatalokat, látják benne a jövőt. A gépjármű-mechatronikai technikus, a mechatronikai technikus, az alternatív járműhajtási technikus képzésekről van szó, melyek 5 vagy 6 év alatt adnak oklevelet a technikusnak, s mellyel egyből be lehet lépni a munkaerő-piacra. S ahogyan a versenyszférában, úgy az állami szektorokban is gondoskodni kell az utánpótlásról. A rendezvényen ott volt a Zay technikum, ahol 4 ágazatban képeznek szakembereket. Az egészségügyi területen a kórházakban végzik a gyakorlati órákat, így belelátnak az egészségügy működésébe. Vargáné Nemes Ildikótól, az iskola igazgatójától megkérdeztük, kiknek valók az általuk kínált szakmák. Azt válaszolta: elsősorban azoknak, akik elköteleződést éreznek az egészségügyi szakmák iránt.

Egész délelőtt özönlött a gyereksereg az arénába, ott még megálltunk néhány percre, ahol nagyobb sor alakult. A Tiszavasvári Szakképző Iskolánál Rausch Robin irányította azt a gépet, mely serényen válogatta színe szerint a Legokockákat. Megmutatta, hogyan működik a nyomkövető robot, s közben apró figurákat épített fel a 3D nyomtató. Robin szerint az ő iskolájukban a gyerekek megmutathatják kreatív oldalukat, s alkothatnak kedvükre.

A kiállítás csütörtökön is folytatódik, 9 és 16 óra között várják a fiatalokat!