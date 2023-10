Móricz Zsigmond Színház

14 óra: Pinokkió, nagyszínpad, Ágacska-bérlet

18 óra: Szekeres Tamás, 25 év az Omegában, Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom

Krúdy Art Mozi

17.30: Exhibition on screen: Rembrandt, ausztrál dokumentumfilm

Minden Rembrandt-kiállítást nagy várakozás előz meg, de a most bemutatandó tárlat, mely a londoni National Gallery és az amszterdami Rijksmuseum közreműködésével jött létre, felülmúlja az eddigieket. A film rendezője kiváltságos, egyedülálló hozzáférést kapott mindkét galériához, így a film nem csupán a kiállítást dokumentálja, hanem egyidejűleg nyomon követi Rembrandt életét is e világhírű intézmények segítségével.

19.30: Idegen a szekrényben, spanyol dráma