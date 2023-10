Több önkormányzati út is megújul Kisvárdán egy nyertes pályázatnak köszönhetően. A projektben meglévő utakat újítanak fel, továbbá földutak is szilárd burkolatot kapnak. A fejlesztés célja a közlekedésbiztonság javítása és a település intézményeinek jobb megközelíthetősége. A projektben felújítják Flórián tér, Kákástó, Vasút, Háromszéki és Tátra utcákat, míg a Farkashegyi úton új burkolatot is építenek.

KM