Ahogy arról korábban beszámoltunk, több háztartásban is meghibásodtak különféle gépek, háztartási eszközök a napokban a nyírszőlősi Kincs és Sugár utcában. Az eset az éjszaka közepén történt, de akkor még nem lehetett tudni, mi vezetett a sorozatos meghibásodásokhoz. Az üggyel kapcsolatban előfizetőnk, Vastag József keresett meg minket, mivel az áramszolgáltatótól nem kapott választ a hozzájuk levélben eljuttatott kérdéseire. Előfizetőnk elmondása szerint a Kincs utcában az egyik háznál több mint egymilliós, a szomszédjában szintén egymilliós kár keletkezett. Azt is elárulta, a nyírszőlősi Kincs utca szinte teljes szakaszán, illetve a Sugár utca egy részén is érintettek háztartások, a többségnek 2–300 ezer forintos kára keletkezett. Az érintettek közül többen független szakemberekhez fordultak tanácsért, akik azt feltételezték, túl magas feszültség érte a hálózatot, és ez vezethetett a meghibásodásokhoz. Az ügyben megkerestük a szolgáltató Opus Titász Zrt-t is. A vállalat kommunikációs vezetője, Egyházi Nikoletta megerősítette e feltételezést.

Meglazult egy kötés

– Nyírszőlősön, a kisfeszültségű hálózaton volt egy meghibásodás: a transzformátor elosztószekrényében lazult meg egy kötés, ami az adott transzformátorkörzet hálózatán feszültségnövekedést okozott – tudatta, azt viszont cáfolta, hogy ne tájékoztatták volna az ügyfeleket.

– A hiba elhárítása után munkatársaink a meghibásodásban érintett transzformátorkörzetben az ügyfelekkel közvetlenül felvették a kapcsolatot, ahol lehetőség volt, felmérték a kárt, és tájékoztatták az érintetteket a kompenzáció menetéről. Azoknak, akiket nem találtak otthon, írásos tájékoztatót hagytak, melyben pontos tájékoztatást kaptak, hogy milyen módon igényelhetnek kártérítést, ha az említett hiba miatt esetleg meghibásodott egy elektromos készülékük.