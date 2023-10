Megkezdődött a fűtésszezon, és míg a társasházakban elegendő elcsavarni a hőfokszabályzót, a legtöbb családnak gondoskodnia kell arról, hogy legyen elegendő tüzelőanyag otthon még a mínuszok beköszönte előtt.

– Ebben a térségben az akác tűzifa a favorit, az emberek ezt ismerik és keresik leginkább. Ez egy kemény fa, 4200-as kalóriaértékkel bír, és van egy egyedülálló tulajdonsága: vizesen is jó ég – mondta el lapunk érdeklődésére Szilágyi Róbert. A Bátor Tüzép Kft. ügyvezetője hozzátette: érdemes legalább egyéves, száraz tűzifát vásárolni, mert azzal lehet a leghatékonyabban fűteni.

Nyáron érdemes fát venni

– Egy normál családi ház kifűtéséhez a szezonban – téltől függően – körülbelül tíz köbméter fára van szükség. Mi a konyhakész akác tűzifa erdei köbméterét átlagosan 45 ezer forintért adjuk. Nyárt és fenyőt is árulunk 20 ezer forintos erdei köbméter áron, de ezeknek a puha fáknak gyenge a fűtőértékük. Korábban jól fogyott a szén is, de az orosz-ukrán háború megnehezítette és megdrágította a beszerzést, akár 20 ezer forintba is kerülhet tonnája. A Magyarországon bányászott lignitet pedig már nem lehet forgalmazni – sorolta Szilágyi Róbert.

Hazánkban is egyre népszerűbbek az „alternatív” tüzelőanyagok, így a brikett vagy a pellet. A legtöbben azonban még mindig a hagyományos fűtőanyagokat keresik.

– Az első nagy felvásárlók nyáron érkeznek, ugyanis jól tudják, hogy ekkor lehet jó száraz tűzifát venni. Június végén indul a szezon, és egészen október végéig tart a nagyobb beszerzés. Azok, akik nem állnak jól anyagilag, inkább jönnek többször és visznek kevesebb fát, így próbálják megoldani télen a fűtést – tette hozzá az ügyvezető.

– Csak térfogatra vegyenek tűzifát – tanácsolta Szilágyi Róbert –, ugyanis a fa képes 30–40 százalékot is száradni a súlyából. Ha azonban köbméterre vásárolnak, ugyanannyit kapnak a vizes fából, mint a szárazból.

Amire érdemes odafigyelni

Ugyanezt erősíti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tűzifa-vásárlói tájékoztatója is, ami mindenki számára elérhető a szervezet honlapján.

„Átvétel előtt mindig ellenőrizze a leszállított tűzifa fafaját, mennyiségét (térfogatát), egészségi állapotát, összerakottságát és feldolgozottsági fokát. Minden esetben kérjen szigorú számadású szállítójegyet és számlát vagy nyugtát” – hangsúlyozzák a Nébih szakemberei.