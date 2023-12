– Megrendülve hallottuk a hírt egy éve, hogy Máriapócson több keresztet is megrongáltak. Most azonban az összefogásnak hála 8 kereszt újulhatott meg városunkban – mondta Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere csütörtökön a Kossuth téren található kereszt megáldásakor.

A rendezvényen jelen volt dr. Latorczai Csaba közigazgatási államtitkár, Román István vármegyei főispán, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Kiss András, a vármegyei közgyűlés tagja.

Dr. Latorczai Csaba beszédében elmondta, manapság még inkább igaz, hogy a kereszt nem csupán vallási jelkép, hanem igazodási pont is.

Csak a stílusban különbözzön

– Ezen igazodási pontnak köszönhetően a magyarság otthonra talált a Kárpát-medencében. Gazdagodtunk és gazdagodunk mindmáig. Ma már keresztény értékrendünk megőrzése a tét. A kereszt újraszentelése mellett azt is megünnepeljük, hogy Máriapócs három évtizede kapta meg a városi rangot. Minden ország és település életében vannak olyan események, amelyek identitásképző erővel hatnak. Ezek az ünnepek segítenek abban, hogy a hétköznapok nehézségei értelmet nyerjenek – hívta fel a figyelmet az államtitkár, akitől azt is megtudtuk, városnak, városinak lenni egyszerre büszkeség és felelősség.

– Joggal töltheti el a helyieket, amit összefogással elértek és igyekeznek továbbadni a jövő nemzedékeinek. A kormány célja az, hogy a fejlesztések révén vidéken élni ne jelentsen életminőségbeli különbséget, csupán az életstílusban legyen differencia – tette hozzá.

– A mindennapjaink részét képezi, hogy az egyházi örökségünkről gondoskodunk. Olyan gazdasági és társadalmi környezet jött létre, amely segít minket ebben. Szerte az országban megújulnak és épülnek a templomok – ezt már dr. Simon Miklós mondta el a jelenlévőknek, s azt is elárulta, hogy szinte mindennaposak az egyházi közösségi terek, vagy intézmények átadásai.

– Máriapócs elmúlt három évtizedét a fejlődés jellemezte: megújult a főtér, teljesen új az infrastruktúra, amiről talán álmodni sem mertek sok éve. Ma viszont már egy igazi ékszerdoboz a város – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Állami kitüntetés a nővérnek

Papp Bertalan polgármester a résztvevőknek elmondta, a tavalyi keresztrongálás idején nem gondolták volna, hogy egy évvel később nyolc kereszt felújítását ünnepelhetik.

– A városban összesen 18 kereszt van, tehát majdnem a felét sikerült rendbe tenni, amihez óriási segítséget nyújtott a helyi ruszin önkormányzat is – tudatta a polgármester. A rendezvény végén Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke megáldotta a felújított keresztet. A résztvevők azonban nem csupán Máriapócs harminc éves várossá válását ünnepelték csütörtökön, hanem Imre Margit Ágota nővér munkásságát is. A bazilissza kolostorban élő, 101 esztendős nővér életét a gyermekek oktatásának és nevelésének, az idősek támogatásának szentelte, s áldozatos munkájáért állami kitüntetést vehetett át dr. Latorczai Csabától. A Magyar Arany Érdemkeresztet Novák Katalin köztársasági elnök megbízásából nyújtotta át az államtitkár a nővérnek, aki az állami elismerés mellett a várostól is kitüntetést kapott. A ceremóniáról hamarosan részletesen is olvashatnak lapunkban.