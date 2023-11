Új eszközöket szereznek be

– Folyamatosan érkeznek az osztályra orvosok: sokan vannak, de azt szeretnénk, ha a jövőben még többen lennének. Ennek részben az az oka, hogy rendkívül jelentős múltja van az osztálynak. A közelmúltban is mindig olyan orvosok vezették a sebészeti osztályt, akik a szakma prominens képviselői közé tartoztak, akik mindig fejlődni akartak, és keresték, alkalmazták a leginnovatívabb műtéti eljárásokat. Dr. Tóth Lajos Barna főorvos is élen jár ebben, és országos, sőt nemzetközi hírnevet szerzett a kórháznak – hívta fel a figyelmet a főigazgató, akitől azt is megtudtuk, a nyíregyházi sebészeti osztály dolgozói elképesztő teljesítményt nyújtanak, amiért hála és köszönet illeti őket.

– A humán erőforrás mellett az is rendkívül fontos, hogy a kórház dolgozóinak biztosítsuk a megfelelő eszközöket, műszereket. Az elmúlt években jelentős előrelépés történt, ám nem szabad megállnunk ezen az úton. Az innováció rendkívül gyors, a gépeink elavulnak, esetenként tönkremennek. Jelenleg is folyamatban van két sebészeti műtő komplex felújítása, ami tervek szerint decemberben befejeződik, továbbá új laparoszkópos eszközök beszerzése is folyamatban van – tájékoztatott dr. Szűcs Attila.

A rendezvény elnöke, dr. Tóth Lajos Barna kiemelte, az idei ülés témájának meghatározásakor fontos szempont volt, hogy a kisebb kórházakban is alkalmazható eljárásokról tanácskozzanak a szakma képviselői.

– A különféle sérvműtétek területén óriási fejlődés tapasztalható, a tanácskozáson pedig számba vesszük azokat a „trükköket”,amiket egyes kórházakban már rutinszerűen alkalmaznak, míg máshol csak ismerkednek velük. Szó lesz a műtéti eljárások legújabb világtrendjeiről is, ezért úgy vélem, mindenki sokat tanulhat a rendezvény előadásaiból, méghozzá viszonylag szűk körben, barátságos légkörben – hangsúlyozta az osztályvezető főorvos.