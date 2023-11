Kollégáink Tiszadobon tájékozódnak a fertőzött szárnyasokkal kapcsolatban, s megkérdeztünk egy állatorvost is.

– A madárinfluenza emberre nem veszélyes, ám járványtanilag rendkívül kockázatos. Éppen ezért a fertőzött állatokat leölik, majd megsemmisítik – árulta el lapunknak egy vármegyei állatorvos. A szakembertől azt is megtudtuk, senki nem halna bele, ha elfogyasztaná a madárinfluenzával fertőzött szárnyasok húsát, viszont a feldolgozás során a vírus ürítődik az ivóvízzel. Elég megmosni a levágott baromfit, a vízzel képes terjedni a vírus. Hasonló a helyzet a sertéspestis esetében is, ott sem engedjük az állatokat levágni, hanem megsemmisítésre küldjük őket – hívta fel a figyelmet az állatorvos, aki arra is kitért, hogy a fertőzött szárnyasokat az állattartók állami kártalanítása mellett ölik le.

– Nagyon fontos, hogy olyan módszert alkalmaznak, ami teljesen vérmentes, így az állatok vérével sem terjedhet tovább a fertőzés. A tetemeket később elszállítják, és ha nagy mennyiségről van szó, akkor gyakran biogázt csinálnak belőlük – tudatta, majd a betegség legjellemzőbb tüneteiről is beszélt.

– Az egyik legjellemzőbb tünet, hogy hiába az etetés, a megszokottnál jelentősen kevesebb takarmány, esetleg ivóvíz fogy. Megszaporodik az elhullások száma is. Az egyik nap még öt állat pusztul el, a másnap akár több száz. Ez az ugrásszerű állománypusztulás az egyik legárulkodóbb tünet – hangsúlyozta az állatorvos.