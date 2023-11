– Nagyon örülünk, hogy ehhez a polgármesteri programhoz cégek, vállalkozások, intézmények is csatlakoztak városszerte: októberben például a Hübner-H Kft. 30 darab facsemetét adományozott a Sóstói Múzeumfalunak, a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület felajánlásának köszönhetően ültettünk hat óvodában 13 facsemetét, köztük volt vadgesztenye, mezei juhar, kis- és nagylevelű hárs, platán, valamint madárberkenye fa is – sorolta a város vezetője.

A megyeszékhely tüdeje

Ágoston Ildikó a sóstóhegyi-sóstógyógyfürdői lakosság önkormányzati képviselőjeként igyekszik velük együtt lélegezve, a civilekkel összefogva is cselekedni a választókerület komfortosabbá tételéért. Elmondta, hogy nagyon fontos, hogy minden város legyen egyre zöldebb.

– Számomra kiemelten fontos ez a városrész, hiszen ez Nyíregyháza tüdeje. Minden évszakban, így ősszel és télen is nagyon sokan látogatnak ki ide a hét minden napján, így ezért nagyon fontos ez a fásítási program. A Blaha Lujza sétányon tavasszal kivágott fákat pótoljuk duplán. Remélem pár év múlva teljes pompájában élvezhetik a helyiek és a turisták is a fák árnyékait – mondta bizakodva a városrész önkormányzati képviselője.

Fafajcsere

Nyíregyháza főkertésze, Halmi-Hódos Katinka kifejtette, hogy idén tavasszal az időjárás miatt elég későn kezdődött el a vegetáció, ezért is húzódott el a fák kivágása, de már nagyon balesetveszélyesek voltak. – Első ütemben most húsz fa állapota volt nagyon kritikus, de sajnos a mostani kép is azt mutatja, hogy folytatni kell a jegenyenyárfasor kivágását, nem érzik itt jól magukat. Ennek a fajtának az a jellegzetessége, hogy elég hamar elöregszik, puhafás fa, rövid életű, betegségekre és kártevőkre meglehetősen érzékeny. A gyors növekedési üteme miatt fája törékeny, nagyobb viharokban könnyen letörnek a hajtásai, ráadásul sekélyen gyökerezik, emiatt fokozott a dőlésveszély is jegenyenyár fajtánál. Ezért fafajcserére volt szükség. Helyettük hosszabb élettartalmú oszlopos juharokat választottunk, amelyeknek kedvezőbbek az itteni életfeltételek. Nagyon fontos szempont volt az is, hogy ugyanolyan oszlopos jellegű legyen, mint a jegenyenyár, tehát ugyanúgy illeszkednek majd az utcaképbe. Megmarad a sétálóutca hangulata, de a keményfás jellegük miatt ezek a juharok kevésbé balesetveszélyesek. Az oszlopos juhar 12-15 m magasra nő meg, 4-5 méterre ültetjük egymástól, hogy majd a kialakult karcsú, kúpos koronájuk szépen összezárjanak. Talajra nem érzékenyek, várostűrő fajok – részletezte a főkertész, és megjegyezte: a keskeny zöldfelület miatt fontos szempont volt a gyalogos- és kerékpárút és a gépjárműforgalommal érintett úttest űrszelvény biztosítása is.