A jubileumra programsorozattal készül az oktatási intézmény.

Gondolatok az időkapszulában

Az elmúlt hét évtized történetét nem könnyű dióhéjban összefoglalni. Az intézményben volt mezőgazdasági és faipari szakközépiskolai képzés, pénzügyi tagozat, levelező oktatás, 1988 és 1993 között pedig orosz két tannyelvű gimnáziumként működött. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2005-ben bezárta az iskolát, azonban Tiszalök önkormányzata vállalta az intézmény működtetését, így a 2005/2006-os tanévtől ismét benépesedett az épület, számos új profillal bővült a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (emelt szintű matematika-, illetve biológiaoktatás, rendészeti és katonai ismeretek oktatása). A napjainkban a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium nevet viselő intézmény Szakács Ferenc szobrának koszorúzásával kezdi meg a jubileumi emlékezést november 15-én 15 órától. Ezt követően megnyitják az iskolatörténeti kiállítást, majd az egykori diákok és tanárok kötetlen beszélgetés keretében idézhetik fel a régi szép emlékeket.

Gálaműsorral folytatódik a program november 16-án 17 órakor a helyi művelődési házban, fellépnek az oktatási intézmény jelenlegi és egykori diákjai is. Osztálytalálkozókat rendeznek november 17-én és 18-án. Ez utóbbi napon 11 órakor emléktáblát avatnak, és időkapszulát is elhelyeznek. Az emléktábla a régi tanárok nevét őrzi meg az utókornak, az időkapszulába pedig olyan levelek is kerülnek, amelyekben a mostani diákok írják le gondolataikat az iskoláról.

A jubileumi emlékezések koronáját a Blanka-bál jelenti, ami november 18-án 19 órakor kezdődik a tiszalöki művelődési házban.