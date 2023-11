Több fronton is eredményes

– Gépészként világosan látom, hogy korántsem mindegy, száz wattot vagy csupán tízet fogyaszt egy égő a lakásomban. Gyakran hallani, hogy sok kicsi sokra megy, és bizony ezzel a lehetőséggel élve, továbbá tudatos fogyasztással sokkal kedvezőbb lehet a hó végi villanyszámla – tudatta Kővári László, aki nem csupán személyes indíttatásból döntött otthona korszerűsítése mellett.

– Az előbb felsoroltak a személyes oldalát képezik ennek a programnak. Van azonban egy ennél is fontosabb, közösségi vetülete a dolognak. Ha a városban mindenki élne ezzel a lehetőséggel, és az országban is többen váltanának korszerű fényforrásokra, nagyságrendekkel kevesebb elektromos áramot fogyasztanánk. Úgy vélem, egy kisebb erőmű teljesítményének megfelelő áramot lehetne így megspórolni, ami a környezetünknek és a hazánknak is hasznára válna. A természet védelméhez ugyanis nem csupán az járul hozzá, hogy a LED-es égők tartósabbak, és nem termelnek annyi hulladékot, hanem a működésükhöz szükséges energia előállításához sincs szükség annyi természeti erőforrásra – hívta fel a figyelmet.