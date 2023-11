A Vidékfejlesztési Programban 24.7 millió forint pályázati forrást nyert csengeri önkormányzat. A tervek megvalósultak, az ünnepélyes átadáson Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Forján Zsolt polgármester ismertette a fejlesztés részleteit.

– A csengeri köztemetőben újraaszfaltoztuk az utakat, a meglévő betonút aszfaltréteget kapott összesen 1162 négyzetméteres felületen. Új térkőburkolatú utak is épültek a földutak helyére. Egy új bejárat könnyíti meg a szeretteik sírhelyeit látogató hozzátartozók közlekedését – összegzett Forján Zsolt. Elmondta, hogy fából készült hulladékgyűjtőket és pihenőpadokat helyeztek ki, emellett néhány nagy lombkoronájú, a jövőben árnyékot adó kőrisfát is ültettek. Napelemes kandeláberek segítségével sikerült megoldani az éjszakai világítást. Az önkormányzat a jövőben is folytatni kívánja a temetői fejlesztéseket – kamerarendszer telepítésével, a földutak térkövezésével, valamint a világítás bővítésével.