– A projekt specifikus célja, hogy a korszerű hulladékkezelési technológiát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás területének egészére kiterjessze. A meglévő hulladékgazdálkodási infrastruktúra, lerakók, hulladékkezelő eszközök, gyűjtőedényzetek, komposztálók megújítását jelenti a projekt a vármegyében. Hatékonyabb hulladékgazdálkodási rendszert szeretnénk elérni. Ennek a része ez a fedett, három oldalról zárt csarnok is, illetve épült egy elkerülő út is telephez, így nem a városon keresztül szállítják ide a hulladékot – részletezte a vármegyei közgyűlés elnöke, és megjegyezte: cél a hulladék csökkentése, ami képződik, azt pedig minél szakszerűbben, környezettudatosabban, költséghatékony módon tudják kezelni, ezért is szükségesek ezek a beruházások.

Befektetés a jövőbe

Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy eddig egy nyílt, betonozott téren végezték a hulladékok mechanikai, biológiai kezelését a nagyecsedi telepen, ezután viszont a fedett csarnok sokkal jobb és gazdaságosabb munkavégzést biztosít.

– Manapság a hulladékgazdálkodás már nem csak egy szemétlerakót jelent, mint amire sokan asszociálnak. Azért hasznos ez a csarnok, mert egyrészt a gépeinket nem tesszük ki az időjárás viszontagságainak, a szél sem fogja elhordani a hulladékot, és mivel nem fogja csapadék érni a lerakott hulladékot, így a szagképződés is kevesebb lesz – sorolta a fejlesztés előnyeit a szakember.

Kovács Sándor országgyűlési képviselő a hulladékgazdálkodás társadalompolitikai hatásáról beszélt, utalva arra, hogy az emberek életminőségét a 21. században a szemét fogja eldönteni. Régen a falvakban nem volt eldobott hulladék, mert mindent felhasználtak.

– Mára már a vidéki élet is modernizálódott és rengeteg a csomagolóanyag, ami mostanra olyan globális problémát jelent, hogy például három franciaországnyi területű úszó műanyag van az óceánon. Ebből a mikroműanyagok felszívódnak a halakba, így az emberek egészségére is nagyon káros. Nem tudjuk, hogy hova vezethet ez a szennyezés – jegyezte meg az országgyűlési képviselő, és hozzátette: a környéken élők mindennapi életminőségét javítja ez a beruházás.

Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere elmesélte, hogy 13 éve működik a település mellett a regionális hulladékkezelő központ, ami folyamatosan bővül, technológiailag megújul, új eszközökkel gyarapodik, ahogy most is ezzel az új technológiával, a biológiai mechanikai stabilizáló rendszerrel.

– Kétkedve fogadták a helyiek a telep kialakítását, de az elmúlt évek alatt a település egyik legnagyobb és legvonzóbb foglalkoztatójává nőtte ki magát, jelenleg több mint 70 munkavállaló dolgozik itt a szállítási infrastruktúrával együtt. Természetesen az iparűzési adó is nagyon jól jön az önkormányzatnak, és a mostani fejlesztésnek köszönhetően már szelektálva kerül a depóniába a hulladék-kezelt anyag – részletezte a polgármester, és megjegyezte, a projekt eredményei hozzájárulnak az élhetőbb települések kialakításához.

