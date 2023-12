Ingatlanbazár 48 perce

Aranykalászos gazdák figyelem!

Nyíregyházától nem messze a főúton eladó egy kis ház, amelyhez most potom áron hozzájuthat. Ha a lebontás mellett dönt, az sem baj, mert az igazi érték a házhoz tartozó 1,08 HA területű szántó. Ha úgy dönt, a ház marad és felújítja, nemcsak lakóházként, de telepként is használhatja. Most jelképes összegért, 8.9 millió forintért Öné lehet a terület! Nézze meg!

Szon.hu Szon.hu

“Nyíregyházától 15, Nagycserkesztől 2 km távolságra eladásra kínálok egy főút mellett fekvő 3541 nm alapterületű 40 m utcafronti telken található 65 nm alapterületű, 2 szoba .konyha, fürdőszoba, wc, étkező elosztású vegyes falazatú - tégla-vályog házat, melynek fűtése villanykályha illetve cserépkályha.A telken 2 garázs illetve melléképületek találhatók.Az ingatlanban vezetékes víz, ipari áram bevezetve, gázcsonk a telken.A 3541 nm telek kivett tanya és hozzá tartozik egy 1, 08 HA területű 36, 68 AK. kataszteri tisztajövedelmű, , , szántó"..Az ingatlan közelében buszmegálló is található.Kiválóan alkalmas gazdálkodásra, telephelynek.Kizárólag Aranykalászos gazda lehet a vásárló !”[...] További lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!